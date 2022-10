BTC-ECHO Invest

Aktien, Gold und Immobilien zählen zu den beliebtesten Investment-Möglichkeiten am Markt. Doch gibt es kaum Geldanlagen, die Investoren in den vergangenen Jahren so hohe Gewinne beschert haben wie Kryptowährungen. Der Blockchain-Sektor strotzt vor Rendite aber auch vor Volatilität. Sei es im Bereich Decentralized Finance (DeFi), NFT oder tokenisierte Wertpapiere. Aufgrund der hohen Diversität und den ständig neuen Projekten, fällt es nicht immer leicht, ein ausgewogenes Portfolio mit optimiertem Chance-Risiko-Verhältnis aufzubauen.

Genau dabei soll dieser Podcast helfen. Durch fundamentale Analysen von Coins, Einordnungen von Bewegungen an den traditionellen Finanzmärkten sowie einem klaren Blick auf internationale Geldpolitik.

Über die Podcast-Hosts:

Stefan Lübeck ist hauptberuflicher Trader und handelt seit mehr als zwanzig Jahren Aktien. Seit 2017 ist er am Kryptomarkt aktiv und schreibt Analysen für BTC-ECHO. Jan Heinrich Meyer ist seit 2016 Teil des Krypto-Spaces, Vorstandsmitglied im AK Blockchain des deutschen Digitalverbands “Bitkom” und Head of Marketing & Sales bei BTC-ECHO. Peter Büscher ist seit 2017 im Krypto-Markt und hat den Schwerpunkt Trading und Chartanalyse.