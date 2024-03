Bisher gab es in jedem Bullrun immer wieder deutliche Korrekturen. Doch welche der bisher gültigen Regeln gelten nach Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs noch oder müssen wir eine vollkommen neue Zeitrechnung beginnen?

Podcast

Viele Anleger sind von der Kauf-Wucht der ETFs überrascht worden und hätten jetzt natürlich gerne Rücksetzer, um noch einmal günstiger einkaufen zu können. Doch wie berechtigt sind diese Hoffnungen noch? BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher analysieren in dieser Folge des BTC-ECHO Invest Podcasts die bisher gültigen Zyklus-Regeln von Bitcoin und stellen sie auf den Prüfstand. Was hat noch Gültigkeit und was ist neu?

Memecoin-Rallye als Vorbote einer Korrektur?

Diese Woche führen die Memecoins die Gewinnerliste mit deutlich dreistelligen Kursgewinnen an. In der Vergangenheit war der Memecoin-Sektor immer einer der letzten, die gepumpt wurden, bevor es wieder gen Süden ging. Ist diese jüngste Rallye auch in diesem Bullrun wieder ein Indikator für einen bald anstehenden Rücksetzer?

Zum Abschluss erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.