Die Uniswap-Foundation veröffentlichte am Freitag einen bahnbrechenden Vorschlag, der für eine Revolution im DeFi-Sektor sorgen könnte. Wir erklären, worum es geht.

Podcast

Ein neuer von der Uniswap-Foundation veröffentlichter Vorschlag sieht vor, die UNI-Halter, die ihre UNI entweder gestakt oder delegiert haben, zukünftig an den eingenommenen Gebühren zu beteiligen. Das sorgte unmittelbar für eine Kursexplosion. Doch nicht nur bei UNI. Alleine der Vorschlag, der erst noch angenommen werden muss, sorgte bei vielen weiteren Projekten mit Governance-Token ebenfalls für deutliche Anstiege. BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher besprechen die Auswirkungen auf den DeFi-Sektor und welche Governance-Token jetzt unter Zugzwang geraten.

NVIDIA beflügelt den AI-Sektor

Die Aktie des Chipherstellers stellte am Donnerstag einen bisher noch nie gesehenen Weltrekord auf und legte um mehr als 270 Milliarden US-Dollar zu. Wie das bzw. NVIDIAS Gesamtmarktkapitalisierung in Relation zu anderen Assets steht und wie die Auswirkungen auf den AI-Sektor im Krypto-Space wahren, das erfahrt ihr ebenfalls in dieser Ausgabe des BTC-ECHO Invest-Podcasts.

Zum Abschluss erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.