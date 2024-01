Nachdem Bitcoin (BTC) mit Zulassung der Spot-ETFs vorerst seinen Höhepunkt erreichte, ist am Markt wieder deutliche Ernüchterung eingekehrt. Wir blicken auf relevante Chartlevel.

Podcast

Die erhoffte Bitcoin “God Candle” auf 100.000 US-Dollar ist offensichtlich ausgeblieben, stattdessen haben die Bullen gerade Mühe, die 40.000 US-Dollar zu verteidigen. Schuld daran hat mitunter auch der Grayscale-ETF GBTC. Welchen Verkaufsdruck wir hierdurch noch erwarten können, das besprechen Moderator Peter Büscher und BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck in dieser Ausgabe von BTC-ECHO Invest. Außerdem betrachten sie alle relevanten Kursziele unterhalb der 40.000 USD, erläutern deren Herleitung und ordnen die Wahrscheinlichkeiten ein.

Hype-Narrativ Modularität

Auf der Jagd nach renditestarken Projekten hilft es, sich Gedanken über die Trends der Zukunft zu machen. Einer davon ist derzeit der viel diskutierte Sektor der modularen Blockchains. Was sie können, wollen und welche prominenten Vertreter sie aktuell an den Start bringen, das erfahrt ihr ebenfalls in diesem Podcast.

Abschließend erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.