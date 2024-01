So bullisch wie noch nie: Warum Bitcoin in 2024 Gas geben wird

Podcast

Die Zulassung am Mittwoch und der Handelsstart der so heiß ersehnten Bitcoin-Spot-ETFs am Donnerstag haben leider nicht den von vielen erwarteten Preisboom bei Bitcoin ausgelöst. Stattdessen fiel er deutlich gen Süden. Auf längere Sicht dürfte sich das Blatt aber wenden.

Wie die jüngste Korrektur bei Bitcoin einzuordnen ist und was der Launch der Bitcoin-Spot-ETFs langfristig bedeutet, das erklären und analysieren Moderator Peter Büscher und Chefredakteur Sven Wagenknecht in diesem Podcast für euch.

Außerdem: Was die Staatsschulden der USA und der Liquiditätszyklus sowie eine mögliche Rezession bedeuten und warum das für jede Menge Bitcoin-Optimismus sorgt.

ETH, XRP und SOL – weitere ETFs in Sicht?

Unmittelbar um die Zulassung der Bitcoin-ETFs machte sich ein neues Narrativ im Krypto-Space breit: das eines möglichen Ethereum-ETFs. BlackRock hat ihn bereits eingefordert. Sollte dieser kommen, könnte das einen Dammbruch für viele weitere Krypto-ETFs bedeuten. Bei welchen Coins das eher mehr oder weniger der Fall sein könnte, das erfahrt ihr ebenfalls in dieser Ausgabe.

Zusätzlich werfen wir einen Blick auf SUI, den Top-Performer dieser Woche und identifizieren relevante Chartmarken.