Das letzte Jahr lief fast für den gesamten Krypto-Markt ausgezeichnet. Doch einige Projekte konnten besonders stark performen. Getrieben von Hypes und technologischen Entwicklungen konnten unter anderem Layer-Ones und AI-Coins besonders hohe Kursgewinne in die Charts zimmern. Doch wo liegen die Chancen in 2024? Invest-Moderator Peter Büscher und BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck haben sich für euch auf die Trüffelsuche begeben.

Fehlstart: Wie schlecht wird das Krypto-Jahr 2024?

Die ersten fünf Tage am klassischen Markt geben mit hoher Verlässlichkeit einen Ausblick auf das weitere Börsenjahr. Und für 2024 sieht dieser Indikator aktuell nicht gut aus. Doch es gibt Hoffnung. Dieser Statistik stellt sich die der US-Präsidentschaftswahlen entgegen. Wahljahre sind tendenziell auch gute Jahre am Kapitalmarkt. Welche am Ende gewinnt, das erfahrt ihr in dieser Ausgabe des BTC-ECHO Invest Podcasts.

Abschließend erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.