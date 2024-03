Neuer Krypto-Hype? Warum RWA-Coins gerade durchstarten

Viele Vertreter der Kategorie Real World Assets (RWA) haben in den letzten sieben Tagen stark zugelegt. Was befeuert aktuell dieses Narrativ?

Podcast

Den Sektor der RWA-Coins gibt es nicht erst seit letzter Woche. Doch was hat die jüngsten Kursanstiege verursacht? BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher beleuchten daher einige prominente Beispiele dieses Krypto-Sektors. Was sind die Gründe hinter der aktuellen Rallye, welche Vorteile birgt die Tokenisierung von Real World Assets und in welchen Bereichen kommt sie besonders stark zum Einsatz?

Spot-ETFs ohne Einfluss auf Spot-Preis?

Die Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs gilt gemeinhin als Startschuss der Bitcoin-Rallye zum letzten Allzeithoch bei 73.000 US-Dollar. Doch beeinflussen die Käufe von BlockRock, Fidelity und Co. wirklich den Bitcoin-Preis? Wir analysieren die Marktmechanismen und ordnen diese für euch ein.

Zum Abschluss erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.