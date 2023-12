Zwischen anstehendem Bitcoin-Halving und explodierenden Transaktionskosten bahnt sich für viele Miner ein Kampf ums Überleben an. Welche Chancen bieten sich aktuell durch die Aktien der größten Anbieter?

Podcast

Im April 2024 steht das nächste Bitcoin-Halving an. Zum vierten Mal wird dabei die Block Subsidy halbiert. Für die Miner bedeutet das eine drastische Einkommenseinbuße und beim letzten Halving wurden gut 50 Prozent der Hashrate aus dem Markt gespült. Doch aktuell stehen Bitcoins Transaktionsgebühren so hoch wie seit mehr als zweieinhalb Jahren nicht mehr – Einnahmen, die den Minern zugutekommen. Moderator Peter Büscher und BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck werfen daher in dieser Ausgabe einen Blick auf die größten Bitcoin-Miner und welches Potenzial deren Aktien bieten.

Kursexplosion bei Helium Mobile

Helium hat in den USA mit T-Mobile eine Partnerschaft abgeschlossen, welche dem Helium-Netzwerk zu einem soliden Anwendungsfall verhelfen kann. Der Governance Token von Helium Mobile hebt daraufhin ab und zieht auch den großen Bruder Helium (HNT) mit nach oben. Wir zeigen, auf welchen Börsen der Newcomer gehandelt werden kann.

Außerdem werfen wir einen Blick auf das japanische Projekt Astar (ASTR), welches ebenfalls in der letzten Woche überzeugen konnte und an einer spannenden Chartmarke steht.

Abschließend erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.