Podcast

Die Bitcoin-Spot-ETFs mussten in den ersten Handelstagen massive Abflüsse aus dem GBTC verkraften. Diese konnten jedoch rasch überkompensiert werden und legten anschließend eine Rallye für die Geschichtsbücher hin. Damit einhergehend wurde beim Bitcoin-Kurs der Turbo eingelegt und letzte Woche das neue Allzeithoch erreicht. Die vergangenen sieben Tage zeigen bezüglich der ETF-Zuflüsse jetzt allerdings eine mögliche Trendumkehr. BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher diskutieren die möglichen Szenarien und Auswirkungen.

Memecoin-Rallye als Indikator für Sell-off?

Das Geld im Krypto-Space rotiert regelmäßig von einem gehypten Sektor in den nächsten. Am Ende dieser Sektorenrotation stehen in der Regel die Memecoins. Wenn Gier und Sorglosigkeit ihre Maximalwerte erreichen, dann werden selbst mit fundamental nutzlosen Projekten noch massive, wenn auch oft kurzfristige, Gewinne eingefahren. Aktuell befindet sich der Krypto-Markt in einem solchen Zustand – der Vorbote einer deutlichen Korrektur?

Zum Abschluss erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.