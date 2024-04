Podcast

Bereits am Mittwoch und Donnerstag gab es mit den CPI- und PPI-Daten Zahlen aus den USA, die bearish waren. Dazu gesellten sich entsprechend “hawkishe” Aussagen von Fed-Mitgliedern. Am Freitag kamen dann die ersten Vorahnungen eines weiteren Aufflammens des Nahost-Konfliktes hoch, die am Samstagabend mit dem Beschuss Israels durch den Iran unschöne Gewissheit wurden. Der Krypto-Markt und hier besonders die Altcoins reagierten mit einem deutlichen Crash. Doch wie nachhaltig kann so ein politisches Beben sein? BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher analysieren zum einen größere Krisen und deren Auswirkungen auf den S&P500 und zum anderen jüngere Konflikte und deren Einfluss auf den Bitcoin-Preis.

Bullenhoffnung durch die Hongkong-ETFs?

Jetzt ist es offiziell: Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong hat nicht nur für Bitcoin, sondern auch für Ethereum Spot ETFs genehmigt. Wir blicken darauf, wann für welche Investoren der Handelsstart sein kann und welches Gewicht diese ETFs im internationalen Kontakt entwickeln könnten.

Zum Abschluss erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.