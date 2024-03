So bereiten sich Miner auf das Bitcoin Halving vor

In diesem Artikel erfährst du: Wieso Effizienz in der Mining-Industrie überlebenswichtig ist

Welchen zukünftigen Herausforderungen und potenziellen Verbote die Industrie erwarten

Wie sich Bitcoin Miner auf das Halving 2024 vorbereiten

Im April sinken die Einnahmen von Bitcoin-Schürfern schlagartig. Denn: Das Bitcoin Halving halbiert die Block Subsidy auf 3,125 BTC pro gefundenem Block. Für die Mining-Industrie bedeutet das zwar einen erneuten Stresstest. Dank des zuletzt stark gestiegenen Bitcoin-Kurses befinden sich die Unternehmen aber in einer soliden Ausgangsposition.

Das meint auch Phil Harvey im Gespräch mit BTC-ECHO. “Wir sehen mehrere interessante Dynamiken in der Mining-Branche”, so der CEO von Sabre56, einem Beratungsunternehmen für Blockchain-Rechenzentren. Besonders interessant: der Einstieg namhafter institutioneller Investoren wie BlackRock.

Die Genehmigung des Bitcoin Spot ETFs reflektiere eine wachsende Anerkennung des langfristigen Potenzials und der Legitimität von Bitcoin. Diese Entwicklung zeigt, dass die Branche ernsthaft wahrgenommen wird und auf dem Weg zur Etablierung ist, so Harvey. BTC-ECHO hat sich in der Mining-Branche umgehört: So ist die Stimmung vor dem Halving.

Bitcoin Mining: “Effizienz ist entscheidend”