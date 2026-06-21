Krypto-News der Woche: Binance-Aus und CBDC-Verbot

Binance droht das Aus in Europa, der digitale US-Dollar soll verboten werden und SpaceX schießt an Bitcoin vorbei: Die Krypto-News der Woche.

Eine weitere spannende Woche im Krypto-Sektor neigt sich dem Ende zu. Die wichtigsten Ereignisse rund um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Ärger mit MiCA: Binance droht Aus in Europa

Millionen europäischer Krypto-Anleger könnten bald den Zugang zur Krypto-Börse Binance verlieren. Denn in der Europäischen Union besitzt die Handelsplattform noch immer keine MiCA-Lizenz. So langsam wird die Zeit knapp. Im schlimmsten Fall müsste die Krypto-Börse den Betrieb einstellen. Müssen sich Kunden nun Sorgen machen?

Alle wichtigen Informationen dazu hier: Ärger mit MiCA? Droht Binance das Aus in Europa?

USA sperren Anthropic-KI: Werden dezentrale KI-Modelle zur Alternative?

Die US-Regierung greift bei Anthropic durch und der Krypto-Markt reagiert sofort. Nachdem der Zugang zu Claude Fable 5 und Claude Mythos 5 für ausländische Staatsangehörige eingeschränkt wurde, sprang Bittensors TAO-Token kurzfristig um rund 30 Prozent nach oben. Auch der Venice-Token, kurz VVV, legte zweistellig zu. Die Botschaft der Anleger ist klar: Wenn zentrale KI-Anbieter auf politischen Druck hin Modelle sperren können, werden dezentrale Alternativen deutlich interessanter.

Wieviel Substanz wirklich hinter dem Narrativ steckt, lest ihr hier: US-Regierung sperrt Anthropic-KI: Werden Bittensor und Venice jetzt zur Alternative?

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Digitaler Dollar soll verboten werden

Ein jahrelanges Anliegen vieler Krypto-Befürworter in den USA steht kurz vor dem Durchbruch: Der US-Kongress hat sich auf einen Gesetzentwurf geeinigt, der der Federal Reserve die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) bis Ende 2030 untersagen würde. Die entsprechende Klausel ist Teil eines größeren Gesetzespakets, auf das sich Vertreter von Senat und Repräsentantenhaus nun verständigt haben. Darin heißt es, die US-Notenbank dürfe weder direkt noch indirekt eine CBDC oder einen digitalen Vermögenswert ausgeben, der einer CBDC “wesentlich ähnelt”.

Mehr dazu hier: Sieg für Bitcoin? USA wollen digitalen US-Dollar bis 2030 verbieten

Michael Saylor häuft weiter Bitcoin an

Strategy hat seinen Bitcoin-Bestand erneut aufgestockt. Das Unternehmen von Michael Saylor erwarb weitere 1.587 BTC für rund 100 Millionen US-Dollar. Mit dem jüngsten Zukauf wächst der Gesamtbestand auf 846.842 BTC. Die Bestände entsprechen inzwischen mehr als vier Prozent des maximalen Bitcoin-Angebots von 21 Millionen Einheiten. Beim aktuellen Marktpreis liegt der Wert der gehaltenen Bitcoin bei rund 56 Milliarden US-Dollar. Hier geht es zu den Hintergründen:

SpaceX bereits doppelt so viel wert wie Bitcoin

Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk festigte rasch seinen Platz unter den wertvollsten Firmen der Welt und weist andere Vermögenswerte bereits deutlich in die Schranken. So zum Beispiel Bitcoin. Bereits nach wenigen Tagen an der Börse hat SpaceX eine doppelt so hohe Marktkapitalisierung wie die wertvollste Kryptowährung der Welt erreicht. Zeitweise hatte das Unternehmen sogar den Softwaregiganten Microsoft verdrängt.

Die Hintergründe könnte ihr hier nachlesen: SpaceX doppelt so viel wert wie Bitcoin – wie die Kryptowährung jetzt profitieren könnte

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