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Dezentrale KI 

US-Regierung sperrt Anthropic-KI: Werden Bittensor und Venice jetzt zur Alternative?

Die US-Regierung schränkt Anthropic-Modelle ein, TAO und VVV legen deutlich zu. Doch wie tragfähig ist das Narrativ dezentraler KI wirklich?

Johannes Dexl
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Anthropic-Logo auf Bildschirm

Beitragsbild: Shutterstock

 | Anthropic sorgt derzeit nicht nur im Krypto-Space für Schlagzeilen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Dezentrale KI nach der Anthropic-Sperre in den Fokus rückt
  • Wie gut die Erfolgsaussichten dezentraler KI wirklich sind
  • Was Venice vom Bittensor-Narrativ unterscheidet
  • Ob sich ein Einstieg nach dem Hype noch lohnen kann

Die US-Regierung greift bei Anthropic durch und der Krypto-Markt reagiert sofort. Nachdem der Zugang zu Claude Fable 5 und Claude Mythos 5 für ausländische Staatsangehörige eingeschränkt wurde, sprang Bittensors TAO-Token kurzfristig um rund 30 Prozent nach oben. Auch der Venice-Token, kurz VVV, legte zweistellig zu. Die Botschaft der Anleger ist klar: Wenn zentrale KI-Anbieter auf politischen Druck hin Modelle sperren können, werden dezentrale Alternativen deutlich interessanter. Doch wieviel Substanz steckt wirklich hinter dem Narrativ?

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