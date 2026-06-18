Die US-Regierung schränkt Anthropic-Modelle ein, TAO und VVV legen deutlich zu. Doch wie tragfähig ist das Narrativ dezentraler KI wirklich?

US-Regierung sperrt Anthropic-KI: Werden Bittensor und Venice jetzt zur Alternative?

US-Regierung sperrt Anthropic-KI: Werden Bittensor und Venice jetzt zur Alternative?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Dezentrale KI nach der Anthropic-Sperre in den Fokus rückt

Wie gut die Erfolgsaussichten dezentraler KI wirklich sind

Was Venice vom Bittensor-Narrativ unterscheidet

Ob sich ein Einstieg nach dem Hype noch lohnen kann

Die US-Regierung greift bei Anthropic durch und der Krypto-Markt reagiert sofort. Nachdem der Zugang zu Claude Fable 5 und Claude Mythos 5 für ausländische Staatsangehörige eingeschränkt wurde, sprang Bittensors TAO-Token kurzfristig um rund 30 Prozent nach oben. Auch der Venice-Token, kurz VVV, legte zweistellig zu. Die Botschaft der Anleger ist klar: Wenn zentrale KI-Anbieter auf politischen Druck hin Modelle sperren können, werden dezentrale Alternativen deutlich interessanter. Doch wieviel Substanz steckt wirklich hinter dem Narrativ?

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Alle Inhalte im Web & in der App frei lesen

Stark werbereduziert Monatsabo Probewoche nur 1 € danach 2,49 € pro Woche weiter Sehr beliebt Jahresabo nur 1,15 € pro Woche weiter Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden