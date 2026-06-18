In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Dezentrale KI nach der Anthropic-Sperre in den Fokus rückt
- Wie gut die Erfolgsaussichten dezentraler KI wirklich sind
- Was Venice vom Bittensor-Narrativ unterscheidet
- Ob sich ein Einstieg nach dem Hype noch lohnen kann
Die US-Regierung greift bei Anthropic durch und der Krypto-Markt reagiert sofort. Nachdem der Zugang zu Claude Fable 5 und Claude Mythos 5 für ausländische Staatsangehörige eingeschränkt wurde, sprang Bittensors TAO-Token kurzfristig um rund 30 Prozent nach oben. Auch der Venice-Token, kurz VVV, legte zweistellig zu. Die Botschaft der Anleger ist klar: Wenn zentrale KI-Anbieter auf politischen Druck hin Modelle sperren können, werden dezentrale Alternativen deutlich interessanter. Doch wieviel Substanz steckt wirklich hinter dem Narrativ?
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