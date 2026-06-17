SpaceX ist nach wenigen Tagen doppelt so viel wert wie Bitcoin. Warum die Kryptowährung dennoch vom Börsengang profitieren könnte.

SpaceX doppelt so viel wert wie Bitcoin – wie die Kryptowährung jetzt profitieren könnte

SpaceX doppelt so viel wert wie Bitcoin – wie die Kryptowährung jetzt profitieren könnte

Das ging schnell

Der furiose Börsenstart von SpaceX hält weiter an. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk festigt seinen Platz unter den wertvollsten Firmen der Welt und weist andere Vermögenswerte deutlich in die Schranken. So zum Beispiel Bitcoin. Wie Zahlen von CompaniesMarketCap zeigen, hat SpaceX bereits nach wenigen Tagen an der Börse eine doppelt so hohe Marktkapitalisierung wie die wertvollste Kryptowährung der Welt erreicht.

Bitcoin rangierte zum Zeitpunkt des Schreibens auf Platz 15 der wertvollsten Assets mit einer Marktkapitalisierung von gerundet 1,3 Billionen US-Dollar. SpaceX kam hingegen auf einen Wert von 2,66 Billionen US-Dollar und sichert sich Platz sieben im Ranking. Und der Wert dürfte noch weiter steigen, denn aktuelle Zahlen von Tradingview sehen den SPCX-Kurs bei 209 US-Dollar. Zeitweise hatte das Unternehmen sogar den Softwaregiganten Microsoft verdrängt.

Für Bitcoin ist es ein weiter Weg in Sphäre von SpaceX | Quelle: CompaniesMarketCap.com

Und noch eine bittere Nachricht für alle Bitcoiner. Auch SpaceX-Boss Elon Musk ist mittlerweile mehr wert als die Kryptowährung. Einer Schätzung zufolge liegt das Vermögen des Multi-Entrepreneurs bei 1,4 Billionen US-Dollar. Er ist der erste Mensch, der solch einen Reichtum anhäufen konnte.

Kann Bitcoin von SpaceX profitieren?

Seit dem IPO scheint sich eine Prognose mehrerer Marktexperten zu Bitcoin immer mehr zu bewahrheiten: der Abzug der Liquidität hin zu SpaceX. Entscheidend dürfte nun sein, ob die Raumfahrtfirma diesen Trend auch weiter durchhält, immerhin schreibt das Unternehmen rote Zahlen. Möglich, dass bei einem Abverkauf Anleger Kapital wieder in Bitcoin umschichten.

Doch selbst wenn SpaceX langfristig gut abschneidet, könnte das Bitcoin beflügeln. Warum lest ihr hier: SpaceX IPO: Was der größte Börsengang aller Zeiten für Bitcoin bedeutet

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