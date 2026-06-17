Das Vermögen von Elon Musk übersteigt nun den Wert aller zirkulierenden 20,04 Millionen Bitcoin. Wie der SpaceX-Börsengang den König der Superreichen schuf und warum das für BTC-Sparer eine gute Nachricht ist.

Elon Musk überholt Bitcoin: SpaceX macht ihn reicher als alle BTC der Welt

Elon Musk überholt Bitcoin: SpaceX macht ihn reicher als alle BTC der Welt

Mit SpaceX feierte Elon Musk am vergangenen Freitag nicht nur den größten Börsengang aller Zeiten, sondern verweist jetzt selbst Bitcoin in die Schranken. Bei einem Kurs von derzeit 65.900 US-Dollar sind alle zirkulierenden 20,04 Millionen BTC zusammengerechnet 1,32 Billionen US-Dollar wert. Eine beeindruckende Summe, die Bitcoin trotz laufendem Bärenmarkt zum fünfzehntgrößten Vermögenswert der Welt macht.

Doch der ohnehin schon mit Abstand reichste Mensch der Welt katapultiert sich mit dem Mega-IPO seines 2002 gegründeten Raumfahrtunternehmens in eine ganz eigene Liga: Er alleine kommt laut Forbes aktuell auf ein Vermögen von 1,4 Billionen US-Dollar.

Andere sind nur superreich, Musk ist hingegen super-superreich I Quelle: Forbes

Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, Amazon-Gründer Jeff Bezos, Oracle-Gründer Larry Ellison sowie Michael Dell und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg müssten ihre jeweiligen Vermögen im dreistelligen Milliardenbereich zusammenlegen, um mit dem ersten Billionär der Geschichte mithalten zu können. Normale Bitcoin-Sparer, die wöchentlich oder monatlich kleine niedrige dreistellige Euro-Beträge in die Krypto-Leitwährung investieren, dürften bei diesen Zahlen wohl erblassen.

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Doch die Tatsache, dass einzelne Unternehmen wie Nvidia und Microsoft oder nun ein einzelner Mensch wie Elon Musk “mehr wert” sind als alle Bitcoin, verdeutlicht auch, wie viel Potential noch vorhanden ist. Fast achtzehn Jahre nach der Veröffentlichung des Whitepapers ist BTC als digitaler Wertspeicher zwar gereift, aber befindet sich weiter in einer Frühphase. Weshalb ein Bitcoin-Kurs von 250.000, 500.000 oder gar 1.000.000 US-Dollar langfristig nicht abwegig ist, lest ihr in diesem Artikel: “Warum die größte Bitcoin-Chance noch vor uns liegen könnte.