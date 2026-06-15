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846.842 BTC 

Mehr als jeder 25. Bitcoin gehört jetzt Michael Saylors Strategy

Strategy setzt seine Bitcoin-Kaufserie fort und stockt die Bestände um weitere 1.587 BTC auf. Damit kontrolliert das Unternehmen mehr als vier Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots.

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt Michael Saylor

Beitragsbild: picture alliance

 | Michael Saylor gibt sich weiterhin optimistisch

Strategy hat seinen Bitcoin-Bestand erneut aufgestockt. Das Unternehmen von Michael Saylor erwarb zwischen dem 8. und 14. Juni weitere 1.587 BTC für rund 100 Millionen US-Dollar. Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung hervor. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 63.024 US-Dollar pro Bitcoin.

Mit dem jüngsten Zukauf wächst der Gesamtbestand auf 846.842 BTC. Laut Michael Saylor wurden die Bitcoin zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.656 US-Dollar erworben. Einschließlich Gebühren und weiterer Kosten investierte Strategy bislang rund 64,1 Milliarden US-Dollar in die Kryptowährung.

Mehr als vier Prozent aller Bitcoin

Die Bestände entsprechen inzwischen mehr als vier Prozent des maximalen Bitcoin-Angebots von 21 Millionen Einheiten. Beim aktuellen Marktpreis liegt der Wert der gehaltenen Bitcoin bei rund 56 Milliarden US-Dollar.

Das Bild zeigt den MSTR-Kurs.
MSTR fällt leicht I Quelle: Tradingview

Finanziert wurden die jüngsten Käufe über das laufende Aktienprogramm des Unternehmens. In der vergangenen Woche verkaufte Strategy nach eigenen Angaben 1.732.553 MSTR-Aktien und erzielte damit Erlöse von rund 209 Millionen US-Dollar. Die MSTR-Aktie ist auf Tagessicht um knapp ein Prozent gefallen, wie Daten von Tradingview belegen.

Strategy stockt Cash-Reserve auf

Parallel dazu baut Strategy seine Liquiditätsreserven weiter aus. Das Unternehmen teilte mit, dass die US-Dollar-Reserve bei 1,1 Milliarden US-Dollar liegt. Eine Woche zuvor hatte sie noch eine Milliarde US-Dollar betragen.

Wer sich mit Bitcoin und Co. eindecken will, kann das auf Coinbase. Die Krypto-Börse verschenkt an alle Neukunden aktuell 30 Euro in BTC, wenn sie mindestens die gleiche Summe investiert haben.

Welche Risiken die MSTR-Verwässerung für Aktionäre bedeutet und weshalb STRC zur entscheidenden Stellschraube wird, lest ihr hier: Strategy in der Teufelsspirale? So steht es wirklich um Bitcoin, MSTR und STRC!

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