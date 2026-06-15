In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Binance womöglich den Betrieb in Europa einstellen muss
- Was die MiCA-Verordnung damit zu tun hat
- Welche Maßnahmen Binance ergreift
Millionen europäischer Krypto-Anleger könnten bald den Zugang zur Krypto-Börse Binance verlieren. Denn in der Europäischen Union besitzt die Handelsplattform noch immer keine MiCA-Lizenz. So langsam wird die Zeit knapp. Im schlimmsten Fall müsste die Krypto-Börse den Betrieb einstellen. Müssen sich Kunden nun Sorgen machen?
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