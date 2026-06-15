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Die Zeit drängt 

Ärger mit MiCA? Droht Binance das Aus in Europa?

Binance droht der Super-GAU in der EU. Der Krypto-Börse fehlt noch immer die wichtige MiCA-Lizenz. Und die Uhr tickt gegen das Unternehmen.

Daniel Hoppmann
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Das Logo von Binance auf einem Smartphone.

Beitragsbild: picture alliance / NurPhoto | Samuel Boivin

 | Muss die Krypto-Börse bald den Dienst einstellen?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Binance womöglich den Betrieb in Europa einstellen muss
  • Was die MiCA-Verordnung damit zu tun hat
  • Welche Maßnahmen Binance ergreift

Millionen europäischer Krypto-Anleger könnten bald den Zugang zur Krypto-Börse Binance verlieren. Denn in der Europäischen Union besitzt die Handelsplattform noch immer keine MiCA-Lizenz. So langsam wird die Zeit knapp. Im schlimmsten Fall müsste die Krypto-Börse den Betrieb einstellen. Müssen sich Kunden nun Sorgen machen?

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