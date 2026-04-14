Der Krypto-Markt atmet auf: Anleger hoffen auf eine Entspannung im Iran-Krieg. Doch ist die Kursbewegung nachhaltig?

Entspannung im Nahen Osten? Warum wir jetzt auf diese Kryptowährung setzen

Entspannung im Nahen Osten? Warum wir jetzt auf diese Kryptowährung setzen

Bitcoin hat den höchsten Stand seit fast einem Monat erreicht und damit eine Welle an Short-Liquidationen ausgelöst. Damit folgt die Krypto-Leitwährung der Kurserholung am US-Aktienmarkt. Doch ist die Bewegung auch nachhaltig? Wir zeigen, wie du am Krypto-Markt langfristig profitierst.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Bitcoin ist zuletzt deutlich gestiegen und hat dabei massive Short-Liquidationen ausgelöst – rund 530 Millionen US-Dollar in 24 Stunden. BTC legte etwa fünf Prozent zu, Ethereum sogar über sieben Prozent, während Altcoins moderat mitstiegen.

Ein zentraler Treiber der Rallye ist Strategy mit seiner Vorzugsaktie “Stretch” (STRC), über die frisches Kapital eingesammelt und direkt in Bitcoin investiert wird.

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Unterstützt wird die positive Stimmung zudem durch makroökonomische Faktoren: Hoffnungen auf eine Entspannung im US-Iran-Konflikt erhöhen die Risikobereitschaft der Anleger.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Portfolio beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP) und Hyperliquid (HYPE). Um auf die geopolitischen Entwicklungen reagieren zu können, verfügt das Depot zudem unverändert über eine hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT).

Im Wochenvergleich weist das Portfolio einen deutlichen Gewinn von rund acht Prozent aus. Der Gesamtwert unseres Musterdepots beläuft sich derweil auf 93.650 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot erholt sich im Wochenvergleich um acht Prozentpunkte

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich die Krypto-Börse Coinbase, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin ist in den letzten 24 Stunden um rund 5,35 Prozent gestiegen und bewegt sich aktuell nahe dem Tageshoch bei etwa 74.700 US-Dollar. Der Kurs liegt klar über dem EMA-20 und zeigt einen intakten kurzfristigen Aufwärtstrend mit höheren Hochs und Tiefs.

Das Momentum bleibt bullish, ohne überhitzt zu sein – der RSI signalisiert weiteres Aufwärtspotenzial, während sich die Dynamik leicht abkühlt. Gleichzeitig ist die Volatilität erhöht, aber noch im normalen Bereich für eine Aufwärtsphase.

Kurzfristig bleibt der Ausblick positiv, solange Bitcoin über rund 72.700 US-Dollar bleibt. Ein Ausbruch über 75.350 US-Dollar könnte neue Käufer anziehen, während ein Rückfall unter etwa 70.500 US-Dollar das Risiko für stärkere Korrekturen erhöht.

Ethereum (ETH)

Ethereum ist kurzfristig im Aufwärtstrend und konnte zuletzt moderat zulegen. Der Kurs liegt klar über dem EMA-20 und bildet höhere Hochs und Tiefs – ein technisches Signal für eine stabile bullishe Struktur.

Das Momentum ist aktuell sehr stark: Der RSI zeigt überkaufte Bedingungen, was auf hohen Kaufdruck, aber auch auf eine mögliche kurzfristige Abkühlung hindeutet. Gleichzeitig bleibt die Volatilität erhöht, jedoch noch kontrolliert.

Kurzfristig ist der Ausblick neutral bis leicht bullish. Ein Ausbruch über rund 2.396 US-Dollar könnte den nächsten Aufwärtsschub auslösen, während ein Rückfall unter etwa 2.268 US-Dollar eine Korrektur in Richtung 2.140 US-Dollar oder tiefer begünstigen würde.

Solana (SOL)

Solana zeigt kurzfristig eine leicht bullishe Struktur und handelt über dem EMA-20, was den Aufwärtstrend bestätigt. Trotz eines kleinen Rückgangs gegenüber dem Vortag bleibt die Abfolge höherer Hochs und Tiefs intakt.

Das Momentum ist moderat positiv – der RSI signalisiert soliden Kaufdruck ohne Überhitzung. Gleichzeitig ist die Volatilität erhöht, was auf eine laufende Konsolidierung innerhalb des Aufwärtstrends hindeutet.

Der Ausblick ist neutral bis bullish: Ein Ausbruch über etwa 87,20 US-Dollar könnte eine Fortsetzung Richtung 90 bis 100 US-Dollar ermöglichen. Fällt der Kurs hingegen unter rund 80,60 US-Dollar, droht eine Ausweitung der Korrektur.

Aave (AAVE)

Aave zeigt kurzfristig eine leicht bullishe Struktur und hält sich über dem EMA-20, was den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigt. Nach dem jüngsten Ausbruch kommt es jedoch zu kleineren Rücksetzern, was auf eine Konsolidierungsphase hindeutet.

Das Momentum ist positiv, aber nicht überhitzt – der RSI signalisiert moderaten Kaufdruck. Gleichzeitig ist die Volatilität erhöht, was kurzfristig für stärkere Schwankungen sorgen kann.

Der Ausblick ist neutral bis bullish: Ein Ausbruch über etwa 104 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis rund 110 US-Dollar freisetzen. Fällt der Kurs hingegen unter etwa 95 US-Dollar, droht eine Ausweitung der Korrektur.

Binance Coin (BNB)

BNB befindet sich kurzfristig in einem Aufwärtstrend und handelt oberhalb des EMA-20, was die bullishe Struktur bestätigt. Der Kurs zeigt weiterhin höhere Hochs und Tiefs, auch wenn die Dynamik zuletzt moderat war.

Das Momentum ist sehr stark, allerdings signalisiert der RSI klar überkaufte Bedingungen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Rücksetzer, trotz anhaltendem Kaufdruck.

Der Ausblick bleibt bullish, solange BNB über rund 605 US-Dollar notiert. Ein Ausbruch über etwa 625 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis 650 US-Dollar oder höher freisetzen. Fällt der Kurs hingegen unter den EMA-20, droht eine Korrektur in Richtung 590 US-Dollar.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol zeigt kurzfristig eine stabile, leicht bullishe Struktur und hält sich über dem EMA-20. Trotz eines leichten Rückgangs gegenüber dem Vortag bleibt der Aufwärtstrend durch höhere Tiefs intakt.

Das Momentum ist moderat positiv – der RSI signalisiert gesunden Kaufdruck ohne Überhitzung. Gleichzeitig befindet sich der Kurs in einer Konsolidierungsphase mit moderater Volatilität.

Der Ausblick ist neutral bis bullish: Ein Ausbruch über etwa 0,70 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis rund 0,78 US-Dollar freisetzen. Fällt der Kurs hingegen unter etwa 0,64 US-Dollar, droht eine stärkere Korrektur.

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton schließt sich der Erholung am Krypto-Markt an und konnte sich vorerst von seinen Vorwochentiefs bei 0,139 US-Dollar lösen. Der RSI signalisiert positives Momentum. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,159 US-Dollar könnte den CC-Kurs in Richtung 0,173 US-Dollar führen.

Sollte Canton hingegen erneut unter 0,143 US-Dollar zurückfallen, käme das Monatstief bei 0,138 US-Dollar wieder in den Fokus. Solange Canton oberhalb des EMA-20 bei 0,148 US-Dollar notierz, istz der Blick weiter gen Norden gerichtet.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid nimmt seinen bullishen Trend der letzten Monate wieder auf und stieg in den letzten 24-Handelsstunden auf ein neues Jahreshoch an. Nach einem zwischenzeitlichen Retest des wichtigen Supportbereichs um 35,44 US-Dollar, haben die Bullen das Ruder wieder fest in ihrer Hand. Mit Erreichen der 44,53 US-Dollar wurde das nächste wichtige Kursziel abgearbeitet.

Der HYPE-Kurs bewegt sich deutlich oberhalb des gleitenden Durchschnitts EMA-20 und bestätigt den bestehden Aufwärtstrend. Der RSI indiziert jedoch kurzfristig einen überkauften Status, eine leichte Konsolidierung wäre vorstellbar. Solange Hyperliquid oberhalb der 42,26 US-Dollar notiert ist eine bullishe Trendfortsetzung wahrscheinlich. Mögliche Kursziele lauten 46,46 US-Dollar und 49,81 US-Dollar.

Rutscht der DEX-Coin auf ein neues Wochentief ab, kommt die Unterstützung bei 40,03 US-Dollar in den Blick. Eine anhaltende Kursschwäche könnte den Kurs maximal in Richtung 38,09 US-Dollar drücken.

Ripple (XRP)

XRP zeigt kurzfristig eine stabile Aufwärtsstruktur und hält sich über dem EMA-20, was für anhaltende Stärke spricht. Trotz leichter Konsolidierung bleibt der Trend durch höhere Hochs und Tiefs intakt.

Das Momentum ist hoch, allerdings signalisiert der RSI überkaufte Bedingungen – kurzfristige Rücksetzer sind daher möglich. Gleichzeitig nimmt die Volatilität leicht zu, was auf eine gespannte Marktphase hindeutet.

Der Ausblick ist neutral bis bullish: Ein Ausbruch über etwa 1,38 US-Dollar könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis rund 1,45 US-Dollar freisetzen. Fällt der Kurs hingegen unter 1,36 US-Dollar, droht eine Korrektur in Richtung 1,32 US-Dollar.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Vor dem Hintergrund der jüngsten geopolitischen Entwicklungen zeigt sich eine vorsichtige Entspannung im Nahen Osten. Neue Verhandlungsinitiativen, an denen unter anderem JD Vance und Donald Trump beteiligt sind, sowie Signale eines verrlängerteen Waffenstillstands haben die scharfe Rhetorik auf beiden Seiten vorerst abgekühlt.

Diese Entwicklung stützt die Risikobereitschaft an den Märkten und schafft ein konstruktiveres Umfeld für Krypto-Assets. Dass der US-Aktienindex S&P500 sämtliche Kursverluste seit Kriegebeginn egalisiert hat, deutet ebenfalls auf eine steigende Zuversicht unter insittutionellen Investoren hin. Vor diesem Hintergrund hat das BTC-ECHO Musterportfolio gezielt Positionen in Ethereum aufgebaut, um von einer möglichen Fortsetzung der Marktstabilisierung zu profitieren und den durrchsschnittlichen Einstiegskurs der Gesamtposition zu senken.

Unsere Ethereum-Position ist bereits gestiegen I Quelle: BTC-ECHO

Das erwartet uns diese Handelswoche

Am Donnerstag veröffentlicht Eurostat die finalen Inflationsdaten für den Euroraum. Erwartet wird eine unveränderte Rate von 2,5 Prozent. Sinkt die Inflation überraschend, könnte das den Druck auf die Europäische Zentralbank verringern und Aktienmärkte stützen. Bleibt sie hoch oder steigt weiter, wären Zinserhöhungen wahrscheinlicher – mit potenziell negativen Folgen für Aktien und Krypto.

Am Nachmittag folgen US‑Arbeitsmarktdaten. Nach zuletzt steigenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe wird ein weiterer leichter Anstieg erwartet. Höhere Zahlen könnten kurzfristig für Unsicherheit und Gewinnmitnahmen sorgen, während sinkende Anträge den Märkten Auftrieb geben könnten. Mehr dazu hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

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