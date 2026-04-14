Bitcoin steigt Richtung 75.000 US-Dollar. Haupttreiber der Rallye ist Strategys Vorzugsaktie STRC sowie Hoffnungen auf neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran.

Bitcoin hat den höchsten Stand seit fast einem Monat erreicht und damit eine Welle an Short-Liquidationen ausgelöst. In den vergangenen 24 Stunden wurden so Positionen im Wert von rund 530 Millionen US-Dollar liquidiert. Ein großer Teil davon entfiel auf Short-Positionen in BTC und ETH. Die Krypto-Leitwährung konnte so um rund 5 Prozent zulegen, während die führende Smart Contract Blockchain um mehr als 7 Prozent stieg. XRP legte im selben Zeitraum um 1,2 Prozent auf 1,34 US-Dollar zu, Solana gewann 2,3 Prozent und stieg auf rund 83 US-Dollar.

Stretch als Gamechanger

Der größte Treiber der jüngsten Aufwärtsbewegung ist aber wohl Strategy. Im Fokus steht die unbefristete Vorzugsaktie Stretch (STRC), die am Montag ein neues Rekord-Handelsvolumen von mehr als einer Milliarde US-Dollar erreichte. Erst gestern hatte das Unternehmen vermeldet in der vergangenen Woche eine Milliarde US-Dollar in Bitcoin investiert zu haben. Allein am gestrigen Handelstag hat das Saylorsche Bitcoin-Imperium nun via STRC zusätzliches Kapital für Bitcoin-Käufe in Höhe von 600 Millionen US-Dollar eingesammelt, welches nach Einschätzung von Marktexperten entweder postwendend oder am folgenden Handelstag in BTC investiert wird.

Well that aged poorly. Just surpassed $1 BILLION 😱https://t.co/pAkqwlHhRk — STRC.live (@STRC_live) April 13, 2026

STRC unterscheidet sich deutlich von der Stammaktie MSTR. Das Papier richtet sich nicht an Anleger, die maximalen Hebel auf den Bitcoin-Kurs suchen, sondern an Investoren, die laufende Erträge wollen. Stretch ist eine Vorzugsaktie mit monatlicher Dividende, deren Rendite aktuell annualisiert bei 11,50 Prozent liegt. Zugleich ist das Produkt so konstruiert, dass der Kurs möglichst nah am Nennwert von 100 US-Dollar bleibt. Um dieses Ziel zu erreichen, passt Strategy die Dividende regelmäßig an.

Sobald STRC am oder über dem Nennwert handelt, kann Strategy neue Papiere in den Markt geben. Der Erlös fließt dem Unternehmen in US-Dollar zu und wird anschließend in Bitcoin umgeschichtet. Dadurch entsteht zusätzlicher Kaufdruck im Spot-Markt. Da heute der letzte Handelstag vor der Dividendenausschüttung ist, dürfte das Volumen heute erneut einen neuen Rekord erreichen.

Markt hofft auf neue Verhandlungen

Flankiert wird die Bewegung von Hoffnungen auf eine diplomatische Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Laut der Associated Press könnte bereits am Donnerstag eine neue Verhandlungsrunde stattfinden. Trump erklärte demnach, “wir wurden von der anderen Seite angerufen” und “sie wollen eine Einigung erzielen”. Das stützt die Risikobereitschaft an den Märkten und gibt damit auch Krypto-Assets zusätzlichen Rückenwind.

Am heutigen Dienstag blicken Anleger zudem auf die neuesten Erzeugerpreisdaten aus den USA. Am Donnerstag folgt die Bekanntgabe der Verbraucherpreisdaten aus Europa für den Handelsmonat März sowie die Präsentation der aktuellen Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe in den USA. Des Weiteren richten Investoren ihren Blick auf die startende Earnings Season.

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