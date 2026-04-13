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Finanz-News 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Aktuelle US-Erzeugerpreisdaten sowie Inflationszahlen aus Europa könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
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Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch Ende März stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Wieso die aktuellen US-Erzeugerpreise einen Vorgeschmack auf die Entwicklung der Inflation geben werden
  • Warum steigende Verbraucherpreise in Europa das Ende der lockeren Geldpolitik einläuten dürften
  • Weshalb Investoren auf die startende Berichtssaison in den USA blicken werden

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kann sich trotz abgebrochener Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran mit einem Kursplus von knapp fünf Prozent in die neue Handelswoche retten und die psychologisch relevante Marke von 70.000 US-Dollar vorerst behaupten. Der größte Altcoin Ethereum (ETH) behauptet sich ebenfalls stark und schließt gut sechs Prozent fester im Bereich der 2.200 US-Dollar. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

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