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MSTR weiterhin unter Druck 

Bitcoin-Wettlauf geht weiter: Strategy kauft fast 14.000 Bitcoin für 1 Milliarde US-Dollar

Strategy baut seine Bitcoin-Position weiter aus und investiert erneut massiv. Für den jüngsten Kauf fließt rund eine Milliarde US-Dollar in den Markt.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Michael Saylor

Beitragsbild: picture alliance

 | Michael Saylor setzt alles auf Bitcoin

Strategy hat seine Bitcoin-Position weiter ausgebaut und erneut einen milliardenschweren Kauf gemeldet. Laut der aktuellen Pressemitteilung wurden 13.927 Bitcoin für insgesamt rund eine Milliarde US-Dollar erworben. Der durchschnittliche Kaufpreis lag dabei bei 71.902 US-Dollar pro BTC.

Damit steigt der gesamte Bestand des Unternehmens auf 780.897 Coins. Der durchschnittliche Einstiegspreis über alle Käufe hinweg liegt nun bei 75.577 US-Dollar. Strategy bleibt damit einer der größten institutionellen BTC-Halter weltweit.

Strategy setzt weiter auf Bitcoin als Kernstrategie

Zur Finanzierung nutzte das Unternehmen erneut Kapitalmaßnahmen am Aktienmarkt. Konkret wurden Erlöse aus dem Verkauf eigener Aktien eingesetzt, darunter Programme wie At the Market Offerings. Dabei gibt Strategy fortlaufend neue Aktien aus, um Kapital zu beschaffen, das anschließend gezielt in die größte Kryptowährung der Welt investiert wird.

Die Strategie bleibt damit unverändert: Kapital aus dem traditionellen Finanzmarkt wird genutzt, um die Bitcoin-Position weiter auszubauen. Das Unternehmen setzt weiterhin klar auf Bitcoin als zentralen Bestandteil seiner Bilanz.

Strategy ist auf Jahressicht um 52,7 Prozent gefallen Quelle / TradingView

Die Krypto-Leitwährung pendelt währenddessen um die Marke von 71.000 US-Dollar. Auch die Strategy-Aktie zeigt sich deutlich unter früheren Höchstständen. Sie notiert aktuell bei 128 US-Dollar und liegt damit weiterhin klar unter ihrem Allzeithoch von etwa 435 US-Dollar.

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