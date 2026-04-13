Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran verschärfen sich weiter und sorgen für Unruhe an den Märkten. Dennoch zeigt sich der Krypto-Markt bislang erstaunlich stabil.

Neue Spannungen im Iran – doch Krypto-Markt reagiert kaum auf die Eskalation

Neue Spannungen im Iran – doch Krypto-Markt reagiert kaum auf die Eskalation

Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran geraten erneut ins Blickfeld der Anleger. Aussagen von Donald Trump, wonach Gespräche mit Teheran gescheitert seien, sorgen für neue Unsicherheit. Hintergrund ist der anhaltende Konflikt um das iranische Atomprogramm, das laut Trump weiterhin nicht aufgegeben werden soll. Zudem rückt die strategisch wichtige Straße von Hormus in den Mittelpunkt, eine der bedeutendsten Handelsrouten für Öl weltweit.

Die Folgen zeigen sich unmittelbar am Energiemarkt. Der Ölpreis ist im Zuge der Eskalation wieder deutlich gestiegen und notiert inzwischen erneut über der Marke von 100 US-Dollar. Anleger reagieren sensibel auf mögliche Angebotsengpässe, sollte sich die Lage weiter zuspitzen. Auch an den Finanzmärkten bleibt die Nervosität spürbar, wobei Krypto-Assets bislang erstaunlich stabil reagieren.

Krypto-Markt bleibt stabil

Am Krypto-Markt selbst hat sich zuletzt wenig Bewegung gezeigt. Bitcoin hält sich weiterhin über der Marke von 70.000 US-Dollar und ist über Nacht lediglich um 1,20 Prozent gefallen. Ethereum liegt aktuell bei 2.190 US Dollar und verzeichnet ein Minus von 1,34 Prozent. XRP notiert bei 1,32 US-Dollar und ist um 0,43 Prozent gefallen. Solana bleibt über der Marke von 80 US-Dollar bei 82,03 US-Dollar und ist in den letzten 24 Stunden um 0,83 Prozent gefallen.

Auch auf institutioneller Seite bleibt die Nachfrage robust. In der vergangenen Woche flossen insgesamt 786,31 Millionen US-Dollar in Bitcoin Spot ETFs. Anleger hoffen darauf, dass sich dieser Trend fortsetzt und eine weitere starke Woche bevorsteht. Auch Ethereum ETFs konnten Zuflüsse verzeichnen. Hier lagen die Nettoinvestitionen bei 187,07 Millionen US-Dollar.

Trotz der geopolitischen Spannungen zeigt sich der Krypto-Markt damit vergleichsweise unbeeindruckt. Während klassische Märkte sensibel auf Entwicklungen im Nahen Osten reagieren, bleibt die Kursentwicklung bei Bitcoin und Co. stabil. Anleger beobachten die Lage dennoch genau, da eine weitere Eskalation jederzeit neue Dynamik bringen könnte.

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