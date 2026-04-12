Trump-Token stürzen ab – Druck steigt vor Memecoin-Party

Donald Trumps Krypto-Geschäfte liefen schon mal besser. Neuen Schwung soll ein Investorentreffen bringen. Das sorgt für deutliche Kritik.

Donald Trump inszeniert sich gerne als “Krypto-Präsident”. Doch verzeichnen die Krypto-Projekte aus dem Hause Trump nicht nur herbe Kursverluste, auch der politische Druck wächst.

Der Memecoin “Official Trump” (TRUMP) fiel zuletzt auf rund 2,86 US-Dollar, nachdem er im Januar 2025 noch über 73 US-Dollar notiert hatte. Das entspricht einem Rückgang von rund 90 Prozent. Auch das DeFi-Projekt World Liberty Financial (WLFI), das von Trumps Söhnen mitgegründet wurde, verzeichnet deutliche Verluste. Der zugehörige Governance-Token fiel auf rund 0,07 US-Dollar und liegt damit etwa 75 Prozent unter seinem Hoch aus dem September 2025.

Memecoin-Party sorgt für Kritik

Trump hatte daher zuletzt eine weitere Veranstaltung für Memecoin-Inhaber angekündigt. Die US-Senatoren Elizabeth Warren, Richard Blumenthal und Adam Schiff forderten laut Politico daraufhin nun in einem Schreiben an Initiator Bill Zanker nähere Informationen. Zugang zu dem Event erhalten nur die größten Trump-Token-Investoren. Die Senatoren sehen darin einen möglichen Fall von Korruption.

Anyone who cared to read even the TL;dR version of Project 2025 (aka Agenda 47) would have admitted this before helping to usher this great nation into a seat at the laughing stock table.



We thought Sam Bankman Fried or Gary Gensler were the worst things happen to the crypto… https://t.co/6b3LUAmdNz pic.twitter.com/aE39rKyUvH — Prof. Tonya M. Evans | #CEOofME (@IPProfEvans) April 11, 2026

Auch aus der Branche kommt Kritik. Juraprofessorin Tonya Evans erklärte: “Wir dachten, Sam Bankman-Fried oder Gary Gensler seien die schlimmsten Entwicklungen für die Branche gewesen. Aber es stellt sich heraus, dass es jemand ist, der Werte abschöpft und Unternehmen ohne Konsequenzen scheitern lässt”.

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