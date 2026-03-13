Ein geplantes Treffen für Top-Holder katapultiert das Solana-Asset aus seinem jüngsten Tief. Für Langzeit-Investoren bleibt das ein schwacher Trost.

US-Präsident Donald Trump veranstaltet am 25. April eine exklusive Krypto-Konferenz auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach. Diese Nachricht sorgte unmittelbar für massives Kaufinteresse am Krypto-Markt. Investoren reagierten prompt auf die Ankündigung, was den Kurs des offiziellen, Solana-basierten TRUMP Token um über 50 Prozent nach oben katapultierte.

Für Holder der ersten Stunde ist dieser Kurssprung jedoch ein schwacher Trost. Zuvor befand sich das Krypto-Asset in einem anhaltenden Abwärtstrend. Der TRUMP Token fiel Anfang der Woche auf 2,73 US-Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit Januar 2025.

Der jüngste Kurssprung fällt angesichts des krassen Einbruchs vom Allzeithoch kaum ins Gewicht

Mit Bekanntgabe der Mar-a-Lago Gala erholte sich der TRUMP-Kurs zumindest etwas und erreicht ein lokales Hoch von 3,73 US-Dollar. Trotz dieser Erholung notiert das Asset weiterhin fast 95 Prozent unter seinem Allzeithoch von 73,43 US-Dollar, das kurz vor Trumps zweiter Amtsübernahme erreicht wurde.

Krypto-Wale kämpfen um VIP-Tickets

Die Konferenz richtet sich explizit an die größten Investoren des Ökosystems. Laut der offiziellen Event-Website erhalten lediglich die Top 297 Holder des TRUMP Token eine Einladung. Die Auswahl erfolgt über ein Leaderboard, das die zeitgewichteten Durchschnittsbestände der Nutzer auf der Handelsplattform Robinhood zwischen dem 12. März und dem 10. April misst. Donald Trump wird als Hauptredner der Veranstaltung auftreten, wobei private Treffen mit dem Präsidenten ausgeschlossen sind.

SATURDAY, APRIL 25 AT MAR-A-LAGO!



The Most Exclusive Crypto and Business Conference in the World & Gala Luncheon with PRESIDENT TRUMP and 18 other SUPERSTARS.



Strictly Limited to only 297 attendees. Are You In?



Register Here: https://t.co/MBo3UBrzje pic.twitter.com/CWOVNK1kbU — TrumpMeme (@GetTrumpMemes) March 12, 2026

Für die absolute Spitze der Token Holder hält das Event jedoch zusätzliche Anreize bereit. Die 29 größten Investoren erhalten Zugang zu einem exklusiven VIP-Empfang. Dieser beinhaltet einen Champagner-Toast mit Donald Trump sowie weiteren, noch unangekündigten Gästen.

Es handelt sich nicht um das erste Zusammentreffen dieser Art. Bereits im Mai des vergangenen Jahres kamen Holder des TRUMP Token im Trump National Golf Club zusammen. Bei dieser Auftaktveranstaltung war Tron-Gründer Justin Sun der Teilnehmer mit den größten Beständen und erhielt im Rahmen einer feierlichen Präsentation Berichten zufolge eine Uhr.

Das Event zog damals jedoch auch scharfe Kritik von demokratischen Abgeordneten auf sich, die Donald Trump vorwarfen, seine Position als US-Präsident für persönliche finanzielle Vorteile zu nutzen.

TRUMP-Investoren weiter im Minus

Kritik ernten Donald Trump und sein Memecoin vor allem wegen der katastrophalen Performance. Zudem steht der Vorwurf im Raum, der US-Präsident habe sich an seinen eigenen Anhängern bereichert. Für neue Aufmerksamkeit sorgt nun eine Auswertung von CryptoRank. Die Datenplattform berichtet, dass Insider durch Gebühren und Token-Verkäufe mehr als 600 Millionen US-Dollar eingenommen haben. Privatanleger tragen hingegen die massiven Verluste.

Wie der TRUMP Token ist auch der parallel gestartete MELANIA Coin seit seinem Hoch im Januar 2025 um mehr als 90 Prozent eingebrochen. Diese miserable Kursentwicklung begleitet die sinkenden Zustimmungswerte des US-Präsidenten. Zudem zeigt sich der Krypto-Sektor zunehmend müde von der Memecoin-Spekulation. Genau dieser Hype sorgte in den Jahren 2024 und 2025 noch für neue Allzeithochs bei Solana.

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