Meme-Coin-Crash

Der Hype um die Trump-Memecoins hat sich in einen Absturz von über 90 Prozent verwandelt und eine neue Auswertung legt eine brutale Bilanz nahe. CryptoRank spricht von Milliardenverlusten bei Privatanlegern, während wenige große Akteure kassierten. Warum solche Crashs am Ende sogar Bitcoin stärken können.