- Die Trump-Memecoins sind nach dem Hype zum Lehrbuchbeispiel für Meme-Coin-Risiken geworden. Laut Kursdaten liegt der OFFICIAL TRUMP Token inzwischen rund 95 Prozent unter seinem Allzeithoch, Melania Meme sogar rund 99 Prozent darunter.
- Für neue Aufmerksamkeit sorgt jetzt eine Auswertung von CryptoRank. Die Plattform schreibt, dass Insider über Gebühren und Tokenverkäufe mehr als 600 Millionen US-Dollar vereinnahmt hätten, während Privatanleger die Verluste in deutlich größerem Umfang getragen hätten. CryptoRank beziffert die Verluste der aktuell im Minus liegenden Wallets auf über 4,3 Milliarden US-Dollar verteilt auf knapp zwei Millionen Wallets und spricht von einem Verhältnis von 20 zu 1 zugunsten der Insider. Zudem sollen 45 große Wallets zusammen 1,2 Milliarden US-Dollar extrahiert haben.
- Der Trend dahinter passt jedoch zu einem Muster, das Meme-Coins immer wieder zeigen. Frühe Liquidität und Gebührenstrukturen begünstigen Akteure, die zeitlich und strukturell im Vorteil sind, während späte Käufer das Rückschlagsrisiko tragen.
- Für Bitcoin ist das kein direkter Kurstreiber, aber ein Stimmungsindikator. Solche Crash-Stories ziehen Liquidität und Aufmerksamkeit aus dem Altcoin-Segment ab und können das Narrativ “Bitcoin als seriöserer Krypto-Anker” stärken, gerade in Phasen, in denen Risikoappetit ohnehin brüchig ist. Mehr Kontext zu Trumps Krypto-Geschäften und den Verflechtungen findest du hier.
