App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
30€ verdienen
Jetzt mit Krypto starten & Bonus sichern
3.23 T $
Bitcoin-Kurs93,138.00 $-2.12%
Ethereum-Kurs3,219.27 $-3.43%
XRP-Kurs2.01 $-1.88%
BNB-Kurs926.80 $-2.32%
Solana-Kurs134.20 $-5.54%
TRON-Kurs0.308433 $-3.18%
Dogecoin-Kurs0.128890 $-5.63%
Cardano-Kurs0.369317 $-5.51%
Zcash-Kurs375.28 $-3.44%
Hyperliquid-Kurs23.92 $-6.50%
Chainlink-Kurs12.86 $-6.58%
Ein Jahr nach Launch 

Melania Trump: Was ist aus ihrem Memecoin geworden?

Glamourös ist an dem Memecoin der First Lady gar nichts. Der Melania-Coin ist ein abschreckendes Beispiel dafür, was alles falsch läuft im Krypto-Sektor.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs93,138.00 $-2.12 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Melania Trump mit einem weit ins Gesicht gezogenen Hut

Beitragsbild: picture alliance

 | Rappelt sich der Melania-Memecoin noch mal auf?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Melania-Memecoin ein gewagtes Investment ist
  • Welche Skandale das Krypto-Projekt der First Lady überschatten
  • Was den jüngsten Kurssprung ausgelöst hat – und warum dieser nicht von Dauer sein dürfte

Heute vor einem Jahr hat Melania Trump ihren Memecoin Melania Meme auf den Markt gebracht. Zwei Tage nachdem sich Donald Trump ebenfalls mit einer Kryptowährung auf der Solana Blockchain verewigte. Nicht nur das Timing hätte schlechter kaum sein können. Schon zum Launch gab es viele Warnsignale, die sich im Nachhinein bewahrheiten sollten. Insider-Handel, Pump and Dumps, und ein Team im Hintergrund, das später auch für den Coin verantwortlich sein sollte, durch den sich der argentinische Präsident Javier Milei fast ein Korruptionsverfahren einhandelte. Für den skandalumwitterten MELANIA-Token ging es seit Start kontinuierlich bergab. Mit einem Kursverlust von rund 99 Prozent scheint das Projekt am Boden angelangt. Kann ja eigentlich nur besser werden – oder?

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin und Gold im Portfolio: Bitcoin-Symbol und Goldbarren als Anlagebausteine
Portfolio-AnalyseBitcoin und Gold: Diese Daten sprengen das klassische 60/40-Portfolio
Montage mit einem Steuerformular mit der Aufschrift „An das Finanzamt“ im Hintergrund und einem Mann im hellblauen Hemd im rechten unteren Bildbereich. Das Bild steht symbolisch für das Thema Steuer, Steuererklärung und steuerliche Pflichten.
WISO-Steuer-CEO im InterviewKrypto-Steuern: Dann ist eine Selbstanzeige beim Finanzamt sinnvoll
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Monero
616.43 $
4.18%
Quant
85.32 $
3.77%
Tether Gold
4,670.58 $
1.40%
PAX Gold
4,684.88 $
1.27%
Sky
0.064362 $
0.26%
sUSDS
1.08 $
0.18%
USDS
1.00 $
0.14%
MemeCore
1.57 $
0.14%
PayPal USD
1.00 $
0.07%
USDT0
0.999186 $
0.04%
Aster
0.622708 $
-12.62%
Aptos
1.60 $
-12.34%
Sui
1.57 $
-11.05%
Arbitrum
0.193304 $
-10.41%
Ethena
0.194050 $
-10.34%
Filecoin
1.38 $
-9.74%
Pepe
0.000005 $
-8.05%
NEAR Protocol
1.58 $
-7.85%
Toncoin
1.60 $
-7.57%
Ondo
0.342918 $
-7.52%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren