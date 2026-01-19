Glamourös ist an dem Memecoin der First Lady gar nichts. Der Melania-Coin ist ein abschreckendes Beispiel dafür, was alles falsch läuft im Krypto-Sektor.

Melania Trump: Was ist aus ihrem Memecoin geworden?

Melania Trump: Was ist aus ihrem Memecoin geworden?

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Melania-Memecoin ein gewagtes Investment ist

Welche Skandale das Krypto-Projekt der First Lady überschatten

Was den jüngsten Kurssprung ausgelöst hat – und warum dieser nicht von Dauer sein dürfte

Heute vor einem Jahr hat Melania Trump ihren Memecoin Melania Meme auf den Markt gebracht. Zwei Tage nachdem sich Donald Trump ebenfalls mit einer Kryptowährung auf der Solana Blockchain verewigte. Nicht nur das Timing hätte schlechter kaum sein können. Schon zum Launch gab es viele Warnsignale, die sich im Nachhinein bewahrheiten sollten. Insider-Handel, Pump and Dumps, und ein Team im Hintergrund, das später auch für den Coin verantwortlich sein sollte, durch den sich der argentinische Präsident Javier Milei fast ein Korruptionsverfahren einhandelte. Für den skandalumwitterten MELANIA-Token ging es seit Start kontinuierlich bergab. Mit einem Kursverlust von rund 99 Prozent scheint das Projekt am Boden angelangt. Kann ja eigentlich nur besser werden – oder?

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.