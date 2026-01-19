Melania Trump: Was ist aus ihrem Memecoin geworden?

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Melania-Memecoin ein gewagtes Investment ist
- Welche Skandale das Krypto-Projekt der First Lady überschatten
- Was den jüngsten Kurssprung ausgelöst hat – und warum dieser nicht von Dauer sein dürfte
Heute vor einem Jahr hat Melania Trump ihren Memecoin Melania Meme auf den Markt gebracht. Zwei Tage nachdem sich Donald Trump ebenfalls mit einer Kryptowährung auf der Solana Blockchain verewigte. Nicht nur das Timing hätte schlechter kaum sein können. Schon zum Launch gab es viele Warnsignale, die sich im Nachhinein bewahrheiten sollten. Insider-Handel, Pump and Dumps, und ein Team im Hintergrund, das später auch für den Coin verantwortlich sein sollte, durch den sich der argentinische Präsident Javier Milei fast ein Korruptionsverfahren einhandelte. Für den skandalumwitterten MELANIA-Token ging es seit Start kontinuierlich bergab. Mit einem Kursverlust von rund 99 Prozent scheint das Projekt am Boden angelangt. Kann ja eigentlich nur besser werden – oder?
