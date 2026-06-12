Metaplanet kauft Siiibo Securities für rund 2,1 Milliarden Yen. Die Übernahme soll den Aufbau eines Bitcoin-basierten Finanzökosystems in Japan beschleunigen.

Metaplanet treibt seine Bitcoin-Strategie voran. Das japanische BTC-Treasury-Unternehmen hat den regulierten Broker Siiibo Securities übernommen. Der Deal hat ein Volumen von rund 2,1 Milliarden Yen, umgerechnet etwa 13,1 Millionen US-Dollar. Nach Abschluss der Transaktion soll Siiibo Securities eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Metaplanet werden und künftig unter dem Namen Metaplanet Securities firmieren.

“Project Nova” nimmt Form an

Die Übernahme gilt als erster größerer Schritt im Rahmen von “Project Nova”. Mit der langfristig angelegten Strategie will Metaplanet ein Bitcoin-fokussiertes Finanzökosystem aufbauen.

Das Unternehmen hält nach eigenen Angaben per 31. Mai insgesamt 40.177 BTC im Wert von rund 2,6 Milliarden US-Dollar. Die Krypto-Leitwährung sieht Metaplanet dabei nicht nur als Treasury-Asset, sondern als Grundlage für neue Finanzprodukte und Dienstleistungen.

Broker-Lizenz soll Bitcoin-Produkte ermöglichen

Siiibo Securities ist auf die Ausgabe und den Vertrieb von Unternehmensanleihen über eine Online-Plattform spezialisiert. Nach Unternehmensangaben hat die Firma bereits mehr als 100 Anleiheemissionen für über 40 Unternehmen begleitet.

Metaplanet will die regulatorischen Lizenzen, die Kundenbasis und die Wertpapierexpertise von Siiibo nutzen, um neue Bitcoin-bezogene Anlageprodukte zu entwickeln. Geplant sind unter anderem tokenisierte Finanzinstrumente und neue Möglichkeiten zur Renditegenerierung für Investoren.

Mit der Übernahme stärkt Metaplanet seine Position im japanischen Markt für digitale Assets und erweitert seine Ambitionen über die reine Bitcoin-Treasury-Strategie hinaus.

Die Metaplanet-Aktie ist seit ihrem Hoch von vor einem Jahr um rund 82 Prozent eingebrochen. Noch schlimmer ist das Vertrauen der Anleger bei MSTR eingebrochen: So schlimm steht es wirklich um Strategy.