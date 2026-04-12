Der Bitcoin-Markt ist heute robuster als noch vor einigen Jahren. Dennoch könnte ein einzelner Akteur das gesamte System ins Wanken bringen.

Satoshi Nakamoto gilt als eine der rätselhaftesten Persönlichkeiten der modernen Finanzwelt. Schätzungen zufolge werden ihm rund 1,1 Millionen Bitcoin zugeordnet, die sich in frühen Wallets befinden. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Vermögen von etwa 78,5 Milliarden US-Dollar. Diese Coins stehen sinnbildlich für die Ursprünge des Netzwerks und zugleich für ein Szenario, das viele Marktteilnehmer beschäftigt. Doch was würde geschehen, wenn diese Bestände in den Markt fließen, und wie groß wäre sein Einfluss heute noch?

Wie viel Gewicht hätten 1,1 Millionen Coins im Markt?

Die nackten Zahlen geben eine erste Orientierung. Bei einer Bitcoin-Marktkapitalisierung von aktuell etwa 1,37 Billion US-Dollar wirkt ein Paket im Wert von 78,5 Milliarden zunächst beherrschbar. Der Eindruck täuscht jedoch. Liquidität ist nicht gleich Marktkapitalisierung. Entscheidend ist, wie viel Kaufinteresse zu einem bestimmten Preis tatsächlich vorhanden ist. Orderbücher sind nach oben hin oft deutlich dünner, als es die Gesamtgröße des Marktes vermuten lässt.

Satoshi zählt zu den reichsten Menschen weltweit / Quelle: Arkham

Ein derart hoher Verkaufsdruck würde vom Markt nicht gleichmäßig aufgenommen werden, sondern könnte den Bitcoin-Kurs schrittweise auf immer niedrigere Niveaus drücken. Ein einfaches Rechenbeispiel verdeutlicht die Dimension: Würden 1,1 Millionen Bitcoin zu einem Preis von 72.000 US-Dollar verkauft, entspräche dies einem Vielfachen des täglichen Spot-Handelsvolumens auf regulierten Börsen. Selbst wenn ein Teil über außerbörsliche Kanäle abgewickelt würde, bliebe ein erheblicher Rest, der direkt auf den Markt trifft. Bei dieser Größenordnung wäre kurz- bis mittelfristig ein deutlicher Preisrückgang kaum zu vermeiden, da das zusätzliche Angebot die vorhandene Nachfrage klar übersteigt.

Rückblick auf frühere Marktphasen

Hätte Satoshi seine Bestände vor einigen Jahren verkauft, wäre der Einfluss auf den Bitcoin-Kurs wohl deutlich größer gewesen als heute. Der Markt war damals wesentlich weniger aufnahmefähig. Es gab weniger große Käufer, weniger Kapital und insgesamt eine deutlich dünnere Marktstruktur. Eine Verkaufsmenge in dieser Größenordnung hätte den Preis entsprechend stärker unter Druck gesetzt, weil schlicht weniger Nachfrage vorhanden war, die das Angebot hätte auffangen können.

In die Bitcoin Spot-ETFs flossen bislang 93,29 Milliarden US-Dollar / Quelle: SoSoValue

Erst ab 2024 hat sich das Bild spürbar verändert. Mit den Spot-ETFs in den USA ist erstmals in größerem Stil institutionelles Kapital in den Markt geflossen. Parallel dazu haben Unternehmen begonnen, Bitcoin gezielt als Reserve aufzubauen und über längere Zeiträume hinweg zu akkumulieren. Diese Akteure haben innerhalb relativ kurzer Zeit Milliardenbeträge absorbiert und damit die Nachfragebasis verbreitert.

Reaktion der Bitcoin-Community auf einen möglichen Verkauf

Der Einfluss von Satoshi geht über die reine Menge seiner Bestände hinaus. Seine Untätigkeit ist zu einem Teil der Erzählung geworden, die Bitcoin bis heute begleitet. Viele Marktteilnehmer werten dies als Hinweis darauf, dass die frühen Bitcoin-Bestände bewusst unberührt bleiben. Ein plötzlicher Verkauf würde dieses Vertrauen erschüttern und könnte Zweifel auslösen, die weit über reine Kursschwankungen hinausgehen.

Ein Teil des Marktes würde einen solchen Schritt als negatives Signal werten und darin sehen, dass selbst der Erfinder von Bitcoin offenbar nicht mehr an das System glaubt. Das könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen. Ein anderer Teil würde die Situation dagegen als Chance begreifen und versuchen, zu niedrigeren Preisen einzusteigen.

Welcher Akteur ähnliche Bitcoin-Mengen bewegen könnten

Ein Blick auf andere große Halter zeigt, dass extreme Konzentrationen selten, aber nicht ausgeschlossen sind. Unternehmen wie Strategy haben über Jahre hinweg erhebliche Bestände aufgebaut und liegen inzwischen im Bereich von über 766.000 Bitcoin. Diese Größenordnung kommt dem Satoshi-Schatz zumindest näher als viele andere Akteure.

Strategy besitzt die mit Abstand meisten Bitcoin / Quelle: BitcoinTreasuries

Der Unterschied liegt in der Struktur. Unternehmensbestände unterliegen internen Entscheidungen und externem Druck. Ein vollständiger Abverkauf würde in der Regel nicht spontan erfolgen, sondern vorbereitet und gestreckt. Bei einem unbekannten Einzelakteur wäre das Verhalten deutlich schwerer einzuschätzen. Auch Staaten verfügen teils über größere Bitcoin-Bestände, etwa aus Beschlagnahmungen, doch auch hier werden Verkäufe meist in Etappen durchgeführt, um den Markt nicht unnötig zu destabilisieren.

Wie wahrscheinlich ist ein Verkauf durch Satoshi?

Die entscheidendere Frage ist weniger, ob der Markt einen Verkauf verkraften könnte, sondern wie wahrscheinlich er überhaupt ist. Satoshi gehört zu den frühesten Minern und hat seine Bestände zu einer Zeit aufgebaut, in der Bitcoin praktisch keinen Marktpreis hatte. Trotz späterer Kursanstiege hat er diese Coins nie bewegt. Weder bei 1.000 noch bei 10.000 oder 100.000 US-Dollar pro Bitcoin kam es zu sichtbaren Verkäufen. Selbst bei deutlich höheren Bewertungen blieben die Wallets unangetastet.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Satoshi 2026 Bitcoin verkaufen wird, liegt bei lediglich 9 Prozent / Quelle: Polymarket

Das spricht dafür, dass ein Verkauf derzeit als äußerst unwahrscheinlich gilt. Es ist unklar, ob überhaupt noch Zugriff auf die Wallets besteht oder ob es sich um eine einzelne Person oder eine Gruppe handelt. Ebenso ist offen, ob finanzielle Motive überhaupt eine Rolle spielen oder ob die Coins bewusst nie bewegt werden sollten. Selbst wenn es theoretisch einen Preis geben könnte, bei dem ein Verkauf in Betracht gezogen wird, fehlt bislang jeder Hinweis darauf. Sollte es dennoch dazu kommen, würde das den Preis kurzfristig stark belasten. An den grundlegenden Eigenschaften von Bitcoin würde sich jedoch nichts ändern. Die Begrenzung auf 21 Millionen Coins und die Struktur des Netzwerks bleiben unabhängig von einzelnen Akteuren bestehen.

Technologische Risiken für alte Bitcoin-Bestände

Ein weiterer Punkt, der immer wieder diskutiert wird, betrifft die Sicherheit sehr alter Wallets. Hintergrund ist die Frage, ob zukünftige technologische Entwicklungen, etwa im Bereich Quantencomputing, bestehende kryptografische Verfahren angreifen könnten. Besonders frühe Adressen sind dabei in Gefahr, da sie aus einer Zeit stammen, in der sich Sicherheitsstandards noch nicht weiterentwickelt hatten.

Konkrete Hinweise darauf, dass solche Risiken kurzfristig relevant werden, gibt es derzeit nicht. Die zugrunde liegende Kryptografie gilt weiterhin als robust. Dennoch bleibt das Thema in der Theorie bestehen und wird in Fachkreisen regelmäßig aufgegriffen. Für die aktuelle Marktbewertung spielt es jedoch kaum eine Rolle, da es sich um ein langfristiges und bislang rein hypothetisches Szenario handelt.

Was ein Satoshi-Verkauf wirklich verändern würde

Ein Verkauf der Satoshi-Bestände wäre ein Ereignis, das den Bitcoin-Markt kurzfristig stark erschüttern würde. Die schiere Menge an Coins würde erheblichen Verkaufsdruck erzeugen, selbst unter heutigen Marktbedingungen. Entscheidend wäre jedoch nicht nur die Liquidität, sondern vor allem die Reaktion der Marktteilnehmer und der Umgang mit dem Signal, das ein solcher Schritt senden würde

Jedoch ist es wichtig zu wissen, dass selbst wenn Satoshi seinen Bestand veräußern würde, die grundlegenden Eigenschaften des Bitcoin-Netzwerks unverändert blieben. Die Begrenzung der Gesamtmenge und die dezentrale Organisation des Systems bestehen unabhängig davon, wer wie viele Coins hält. Ein solcher Schritt würde den Markt kurzfristig schocken, doch für diejenigen, die an die grundlegenden Eigenschaften von Bitcoin glauben, würde sich langfristig nichts ändern.

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