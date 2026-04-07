Die Kryptowährung Ethereum (ETH) muss sich der Unsicherheit an den Finanzmärkten beugen. Ist der Ausbruch damit vom Tisch? Das sagt der Chart.

Zwar kann sich Ethereum (ETH) kurzfristig oberhalb der psychologisch relevanten Marke von 2.000 US-Dollar stabilisieren, scheiterte zu Wochenbeginn jedoch erneut bei dem Versuch die 50-Tagelinie nachhaltig zu überwinden. Die Kursentwicklung des größten Altcoins hängt weiterhin am seidenen Faden. Jegliche Eskalation im Iran-Konflikt könnte die jüngste Erholungsbewegung im Keim ersticken. Folgende Kursmarken werden für Anleger in den kommenden Tagen und Wochen relevant.

Wichtige Kursmarken für die kommenden Handelstage

Das Auf und Ab bei Ethereum (ETH) geht weiter. Der Ether-Kurs oszilliert um die 20-Tagelinie (EMA20, rot). Nachhaltige dynamische Kursimpulse fehlen. Zu Wochenbeginn scheiterte die Kryptowährung erneut bei dem Versuch, die gleitende Durchschnittslinie EMA50 (orange) zurückzuerobern. Immerhin bildete der Kurs zuletzt höhere Tiefs auf Tagesbasis aus und versucht seit Monatsbeginn den horizontalen Widerstand bei 2.151 US-Dollar zu durchbrechen. Nach deutlichen Abflüssen aus den ETF-Produkten in den Vorwochen verzeichneten die Ethereum Spot-ETFs mit 120 Millionen US-Dollar zu Wochenbeginn die stärksten Inflows seit Mitte März.

Kurzfristig müssen die Bullen alles daran setzen, den Ether-Kurs im Bereich der EMA20 bei 2.083 US-Dollar zu stabilisieren und in der Folge einen neuen Ausbruchsversuch über die EMA50 um 2.150 US-Dollar zu initiieren. Ein Sprung über diese Marke wäre ein wichtiges Signal für eine Trendfortsetzung gen Norden. Ein Anstieg bis an die Oberkante der violetten Zone um das obere Bollingerband dürfte zu einer Richtungsentscheidung führen. Rutscht Ethereum hingegen erneut zurück gen Süden, kommt der Kreuzsupport aus horizontaler Linie und unterem Bollingerband bei 1.981 US-Dollar in den Fokus.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ETH/USD auf Bitfinex

Ethereum: Bullishe Zielmarken für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 2.150/2.210 USD, 2.272 USD, 2.385/2.458 USD, 2.591/2.631 USD, 2.694 USD, 2.805/2.897 USD, 3.057/3.130 USD, 3.239 USD, 3.398/3.448 USD

Das Käuferlager war zuletzt mehrfach rechtzeitig zur Stelle, um einen Rückfall in Richtung Vormonatstiefs abzuwenden. Solange sich Ethereum in Schlagdistanz zu seinem Wochenhoch halten kann, dürfte jegliche Deeskalation im Iran-Konflikt die Chance auf einen erneuten Ausbruch über die EMA50 in Richtung 2.210 US-Dollar weiter steigern. Sollte Ethereum diesen Resist zurückerobern, käme der Supertrend bei 2.272 US-Dollar als Zielmarke in den Fokus. Zeigt sich der Kurs auch hier weiter bullish, dürfte Ethereum bis an die Unterkante der türkisen Chartzone um das Vormonatshoch bei 2.385 US-Dollar zulegen. Der türkise Widerstandsbereich zwischen 2.385 US-Dollar und dem 23er Fibonacci-Retracement bei 2.458 US-Dollar fungiert als wichtiges Zwischenziel auf dem Weg in Richtung Norden.

Erst ein nachhaltiger Ausbruch dürfte Ethereum in Richtung des roten Widerstandsbereichs zwischen 2.591 US-Dollar und 2.631 US-Dollar ansteigen lassen. Gelingt es dem Käuferlager diese Zone anzulaufen und in der Folge das Verlaufstief vom 21. November 2025 dynamisch zurückerobern, käme die 200-Tagelinie (EMA200, blau) bei aktuell 2.694 US-Dollar als Zielmarke in den Blick. An dieser gleitenden Durchschnittslinie dürfte der Ether-Kurs im ersten Anlauf scheitern. Bleiben die Bullen trotz eines Kursrücksetzers mittelfristig weiter am Drücker, nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Folgeanstiegs bis in die wichtige Zielzone um die Abrisskante von Ende Januar zwischen 2.805 US-Dollar und 2.897 US-Dollar weiter zu.

Mittelfristige Kursziele

Diese Zone fungiert unverändert als mittelfristiges Make-or-Break Level. Mit dem 38er Fibonacci-Retracement der Erholungsbewegung sowie den Verlaufstiefs aus dem November und Dezember 2025 stellt dieser Bereich eine starke charttechnische Hürde dar. Dass Investoren aktuell 2,8 Millionen Ethereum ins Staking geben wollen und sich damit die aktive Umlaufmenge weiter reduzieren wird, ist übergeordnet ebenfalls positiv zu bewerten. In Anbetracht der angespannten geopolitischen Lage scheint ein zeitnaher Durchmarsch in Richtung der gelben Chartzone zwischen 3.057 US-Dollar und 3.130 US-Dollar jedoch unwahrscheinlich.

Bearishe Korrekturziele bei einem erneuten Fehlausbruch

Bearishe Kursziele: 2.018 USD, 1.981 USD, 1.909 USD, 1.826/1.750 USD, 1.668 USD, 1.562/1.470 USD, 1.416/1.371 USD

Den Bären konnten jeden Ausbruchsversuch auf der Oberseite bislang parieren. Zuletzt fungierte die EMA50 gleich mehrfach als unüberwindbare Hürde. Solange Ethereum im Bereich der violetten Widerstandszone gedeckelt bleibt, scheint ein erneuter Rückfall in Richtung Monatstief bei 2.018 US-Dollar jederzeit möglich. Zeigt sich der Kurs hier ebenfalls schwach, muss ein Retest der horizontalen Unterstützung unweit des unteren Bollingerbands eingeplant werden. Hier zeigt sich, ob die Verkäuferseite genug Abgabedruck entwickeln kann, um Ethereum bis an das Vormonatstief bei 1.909 US-Dollar abzuverkaufen. Schwache Inflationszahlen könnten den Abgabedruck in der zweiten Wochenhälfte zusätzlich verstärken.

Bricht der Ether-Kurs unter den Support bei 1.909 US-Dollar weg, droht sich der Abverkauf bis in den orangen Unterstützungsbereich zwischen 1.826 US-Dollar und dem Jahrestief bei 1.750 US-Dollar auszuweiten. Diese Zone stellt die letzte Bastion der Käuferseite für eine Umkehrbewegung dar. Schlägt die Ausbildung eines Doppelbodens fehl, dürfte sich die Korrektur unmittelbar in Richtung 1.668 US-Dollar ausweiten. Hier startete am 22. April 2025 die bullishe Kursrallye in Richtung Allzeithoch.

Sollte Ethereum auch hier keine nachhaltige Gegenbewegung initiieren können, wäre eine Korrekturfortsetzung bis in die grüne Unterstützungszone zwischen 1.562 US-Dollar und 1.470 US-Dollar vorstellbar. Zuletzt wirkte der Bereich im Vorjahr als starker chartechnischer Support. In Anbetracht der schwierigen Gemengelage wäre ein Rückfall bis in die hellblaue Supportzone zwischen 1.416 US-Dollar und 1.371 US-Dollar nicht auszuschließen.

Ethereum: Der Blick auf die Indikatoren

Die aktuelle Richtungslosigkeit spiegelt sich auch im RSI-Indikator wider. Der RSI bewegt sich in den letzten 14 Tagen innerhalb seiner neutralen Zone zwischen 45 und 55. Weder Bullen noch Bären können ein frisches Signal initiieren. Auf Wochensicht scheint sich der RSI-Indikator vorerst oberhalb seines 14-Wochendurchschnitts halten zu können, was den Abgabedruck etwas verringern könnte.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zu Redaktionsschluss: 0,86 Euro.

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