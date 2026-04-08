XRP-Analyse: Warum die Erholung auf wackeligen Beinen steht

Der Ripple-Coin kann sich vorerst von seinen Verlaufstiefs lösen. Auf welche Chartmarken Anleger jetzt achten müssen, zeigt sich mit Blick auf den Kurschart.

Ripple (XRP) kann sich aktuell deutlich von seinen Vorwochentiefs gen Norden absetzen. In den letzten 24 Handelsstunden steigt der XRP-Kurs um fünf Prozent gen Norden und versucht nun seine 20-Tagelinie zu überwinden. Der jüngste Kurssprung ließ den Altcoin zeitweilig sogar auf ein neues Monatshoch bei 1,39 US-Dollar ansteigen. Damit folgt der Altcoin der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC), welche aktuell in Richtung seiner Vormonatshochs zulegt. Ob Ripple eine nachhaltige Erholungsbewegung gelingen kann, dürfte allen voran von einer Rückeroberung folgender Chartmarken abhängig sein.

Diese Kursniveaus werden kurzfristig relevant

Der XRP-Kurs kann sich von seinen Vorwochentiefs um 1,27 US-Dollar gen Norden absetzen und handelt wieder in Schlagdistanz zur gleitenden Durchschnittslinie EMA50 (orange). Ripple schließt sich damit der marktweiten Erholung im Krypto-Sektor nach einer Entspannung im Iran-Konflikt an. Um das Aufwärtsmomentum zu bestätigen, muss sich die Kryptowährung jedoch zunächst oberhalb der EMA20 (rot) stabilisieren. Ein Rückfall unter 1,35 US-Dollar dürfte die Ambitionen der Bullen augenblicklich zunichtemachen und könnte in einem Abverkauf in Richtung 1,27 US-Dollar resultieren. Ein nachhaltiger Ausbruch über die orange Zone würde Ripple hingegen wieder in Richtung des horizontalen Widerstands bei 1,54 US-Dollar führen.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares XRP/USD auf Bitfinex

Ripple: Bullishe Kursziele für die nächsten vier Handelswochen

Bullishe Kursziele: 1,42/1,45 USD, 1,54 USD, 1,60/1,67 USD, 1,77/1,82 USD

Ripple kann sich seit Wochenbeginn berappeln und sieben Prozent von seinem Vorwochentief absetzen. Nun gilt es den multiplen orangen Widerstandsbereich aus EMA50 an der Unterseite und Supertrend sowie oberem Bollingerband an der Oberseite bei 1,45 US-Dollar anzuvisieren. Diese Zone muss nachhaltig durchbrochen werden, um weiteres Kurspotenzial zu generieren. Kann der XRP-Kurs weiter gen Norden zulegen, käme das nächste relevante Kursziel bei 1,54 US-Dollar in den Fokus. Diese Marke konnte in den Vormonaten mehrfach nicht per Tagesschlusskurs überwunden werden. Erst ein dynamischer Sprung über dieses Chartlevel würde die Chance auf eine Trendfortsetzung spürbar erhöhen.

Ripple dürfte in der Folge bis an das Vormonatshoch an der Unterkante der roten Widerstandszone bei 1,60 US-Dollar zulegen. Auch ein Spike bis an die Oberseite bei 1,67 US-Dollar wäre vorstellbar. In diesem Resistbereich finden sich mit dem Verlaufstief vom April 2025 sowie dem 38er Fibonacci-Retracement und dem Zwischenhoch vom 15. Februar an der Oberseite gleich mehrere starke Widerstandsmarken. Im ersten Anlauf dürfte die Käuferseite hier scheitern. Sollte sich der Krypto-Markt in den kommenden Wochen hingegen weiter erholen können und Ripple kann diese Zone zurückerobern, wäre ein Durchmarsch in Richtung lila Abrisskante zwischen 1,77 US-Dollar und 1,82 US-Dollar einzuplanen. Diese Chartbereich fungierte in 2025 mehrfach ein relevantes Make-or-Break Level. Zudem fungiert das 50er Fibonacci-Retracement der aktuellen Erholungsbewegung als Resist.

Mit der 200-Tagelinie (EMA200, blau) verläuft darüber hinaus die Bull-Bear Linie unweit oberhalb dieser Zone. Abermals dürften bei Erreichen dieses starken Resists vermehrt Chips vom Tisch nehmen. In Anbetracht der vielschichtigen Problemherde ist nicht mit einem zeitnahen Sprung über diesen gleitenden Widerstand zu rechnen.

Bearishes Chartszenario für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 1,35 USD, 1,31 USD, 1,27 USD, 1,17/1,12 USD, 1,05/1,00 USD, 0,86 USD, 0,75/0,71 USD

Die Bären versuchen aktuell den gestrigen Kursausbruch zu kontern und Ripple zurück unter die EMA20 bei 1,35 US-Dollar zu drücken. Ein Tagesschlusskurs unterhalb dieser Chartniveaus dürfte XRP bis 1,31 US-Dollar zurückkommen lassen. Sollte auch dieser Support nachhaltig durchstoßen werden, käme das Monatstief bei 1,27 US-Dollar abermals in den Fokus. Hier findet sich mit dem unteren Bollingerband zudem eine weitere charttechnische Unterstützung. Gelingt es dem Verkäuferlager auch dieses Kursniveau zu durchbrechen, nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung bis in die grüne Unterstützungszone um das 78er Fibonacci-Retracement zwischen 1,17 US-Dollar und 1,12 US-Dollar weiter zu. Hier muss die Käuferseite dagegenhalten, um die Chance auf eine Doppelbodenformation zu wahren. Kann sich der Kurs hingegen nicht nachhaltig stabilisieren und rutscht auf ein neues Jahrestief ab, kommt die türkise Zone um das Verlaufstief vom 10. Oktober im Bereich zwischen 1,05 US-Dollar und 1,00 US-Dollar als Ziel in den Fokus.

Dieses charttechnisch und zudem psychologisch relevante Unterstützungsniveau stellte bereits in der Vergangenheit häufiger ein zentrales Chartniveau dar. Im ersten Anlauf dürfte Ripple hier gen Norden abprallen. Zeigt sich jedoch der gesamte Krypto-Markt nachhaltig bearish und der XRP-Kurs fällt unter das Vorjahrestief zurück, dürfte sich die Abverkaufsbewegungg bis an den Kreuzsupport aus 88er Fibonacci-Retracement und 2023er-Hochs bei 0,86 US-Dollar ausweiten. Maximal könnte die Krypowährung sogar bis an das Ausbruchslevel aus dem November 2024 zwischen 0,75 US-Dollar und 0,71 US-Dollar zurückfallen.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI konnte sich auf Tagesbasis zurück bis in die neutrale Zone zwischen 45 und 55 vorarbeiten. Solange sich der Indikator nun oberhalb seines 14-Tagesdurchschnitts stabilisiert, besteht die Chance auf eine anhaltende Trendbewegung gen Norden. Auf Wochensicht konnte sich der RSI-Indikator seine 14-Wochenlinie bislang jedoch nicht zurückerobern und notiert unverändert tief in bearishem Terrain. Erst ein Vorstoß in die neutrale Zone würde das Rückschlagpotential reduzieren.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,86 Euro.

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