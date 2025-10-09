App herunterladen
Der Kampf um die Bronzemedaille XRP vs. Binance Coin: Technischer Vergleich zweier Giganten

XRP oder BNB? Während Ripple Banken und Zahlungsnetzwerke ins Krypto-Zeitalter führt, baut Binance die Basis für Web3-Anwendungen. Wer hat das größere Zukunftspotenzial?

Josip Filipovic
Die Grafik zeigt zwei Münzen mit den Logos von XRP und Binance und XRP Logo

Beitragsbild: Shutterstock

 | Beide liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz drei der wertvollsten Kryptowährungen.

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie der Konsensmechanismus beider Netzwerke funktioniert
  • Weshalb Ripple auf Vertrauen und nicht auf Mining setzt
  • Womit beide Netzwerke Geschwindigkeit und Effizienz erreichen wollen

“Investieren Sie nie in ein Business, das Sie nicht verstehen“, lautet ein altbekannter Spruch der Investmentlegende Warren Buffett. Ein Rat, der auch im Krypto-Markt nicht an Gültigkeit verloren hat. Nachdem der Binance-Coin BNB den Ripple-Coin XRP in der Marktkapitalisierung überholt hat, lohnt sich ein genauerer Blick hinter die Kursbewegungen. Denn während XRP besonders gegen Ende des vergangenen Jahres mit starken Zuwächsen glänzen konnte, hat BNB in den letzten Wochen neue Rekorde aufgestellt und sich als drittgrößte Kryptowährung etabliert. Abseits der Charts stellt sich die Frage: Wie unterscheiden sich die technologischen Grundlagen dieser beiden Netzwerke – und was sagen sie über ihre künftige Rolle im Krypto-Ökosystem aus?

Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
