Kann Sui nach diesem Upgrade zur alten Stärke zurückfinden?

Kann Sui nach diesem Upgrade zur alten Stärke zurückfinden?

Das Entwicklerteam hinter Sui hat ein Software-Update veröffentlicht, um mehrere Fehler im Netzwerk zu beheben. Hintergrund ist ein Ausfall Ende Mai, bei dem die Blockchain für mehrere Stunden keine neuen Transaktionen verarbeiten konnte. Nach Angaben der Entwickler standen die Probleme offenbar im Zusammenhang mit der Software-Version 1.72. Mit dem Update sollen die identifizierten Schwachstellen nun beseitigt und die Stabilität des Netzwerks verbessert werden.

Following last week’s outages related to the 1.72 release, the Sui Core Team has completed an investigation and incident review, detailing what happened and the steps taken by validators to restart the network. — Sui (@SuiNetwork) May 31, 2026

Neben der Behebung des Ausfalls enthält die Aktualisierung weitere Änderungen an der Infrastruktur. Die Entwickler wollen damit verhindern, dass ähnliche Probleme künftig erneut auftreten. Das Netzwerk arbeitet inzwischen wieder normal und verarbeitet Transaktionen ohne Einschränkungen. Der Vorfall hat dennoch Fragen zur Zuverlässigkeit der Blockchain aufgeworfen, da Sui zu den größten Layer-1-Netzwerken im Krypto-Markt zählt. Nach dem Update richtet sich der Blick nun auf die Kursentwicklung von Sui.

Trend und Struktur Sui

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der SUI-Kurs zwischen 0,9068 US-Dollar (Hoch) und 0,8500 US-Dollar (Tief) basierend auf den letzten sechs 4h-Candles. Aktuell notiert der Schlusskurs bei 0,8788 US-Dollar, damit ca. − 2,50 Prozent gegenüber dem Vortag (0,9013 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 3,55 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (0,9051 US-Dollar) und bildet eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Nahe Unterstützungen sind 0,85 US-Dollar und das kurzfristige Cluster bei 0,87 US-Dollar; Widerstände liegen am EMA-20 (~0,905 US-Dollar) und bei 0,925 US-Dollar (letzte Hochs). Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, bleibt die Marktlage bärisch.

Momentum-Analyse Sui

Der RSI liegt bei 39,4 und damit im schwachen Bereich, jedoch nicht extrem überverkauft. Das Histogramm zeigt abnehmende negative Beschleunigung, was auf eine Abschwächung des Abwärtsdrucks hindeutet.

Wer über Sui hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

Die Bollinger-Bänder sind aktuell mit rund 0,055 US-Dollar (Upper−Lower) moderat weit geöffnet, was für reduzierte, aber vorhandene Schwankungen steht. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungs-/Abwärtsphase mit erhöhter Anspannung, solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt.

Kurzfristige Prognose Sui

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent gilt derzeit das neutrale Szenario als wahrscheinlichster Verlauf. Dabei könnte sich der Kurs in einer Spanne von 0,85 bis 0,95 US-Dollar bewegen. Voraussetzung ist, dass sich der RSI im Bereich von 35 bis 45 Punkten stabilisiert und die Unterstützung bei 0,85 US-Dollar verteidigt wird.

Bullisches Szenario

Für eine bullische Entwicklung mit einem Kursziel von 0,95 bis 1,10 US-Dollar sehen die Analysten dagegen nur eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent. Dafür müsste der Kurs den EMA-20 bei 0,905 US-Dollar zurückerobern, den Widerstand bei 0,925 US-Dollar überwinden und von einem steigenden RSI begleitet werden.

Bearishes Szenario

Das bearishe Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent bewertet. In diesem Fall könnte der Kurs auf 0,70 bis 0,85 US-Dollar zurückfallen. Auslöser wäre ein Bruch der Unterstützung bei 0,85 US-Dollar sowie ein RSI unter 30 Punkten, was auf zunehmenden Verkaufsdruck hindeuten würde. Auch ein Fall unter das Bollinger-Unterband würde die negative Entwicklung bestätigen. Solange der Kurs oberhalb der Unterstützung notiert, bleibt jedoch das neutrale Szenario die wahrscheinlichste Variante.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.