App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
2,22 T
Hyperliquid-Kurs62,94 8.42%
Bitcoin-Kurs62.248,73 -1.70%
Ethereum-Kurs1.699,68 -1.89%
XRP-Kurs1,12 -2.57%
BNB-Kurs599,57 -3.10%
Solana-Kurs69,51 -1.96%
TRON-Kurs0,300210 0.37%
Dogecoin-Kurs0,085757 -0.71%
Cardano-Kurs0,198471 -2.31%
Zcash-Kurs467,29 -0.28%
Chainlink-Kurs7,74 -1.83%
Official Trump-Kurs1,69 -1.72%
Pi Network-Kurs0,125628 -1.20%
Digitales Geld 

EZB will mit digitalem Euro den Vormarsch der Stablecoins stoppen

Isabel Schnabel sieht im digitalen Euro die beste Antwort auf Stablecoins. Die EZB warnt vor Risiken für Finanzstabilität und Geldpolitik.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs62.248,73 -1.70 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Isabel Schnabel

Beitragsbild: picture alliance

 | Welche Technologie wird sich am Ende durchsetzen?

Die Europäische Zentralbank sieht den digitalen Euro weiterhin als zentrale Antwort auf den wachsenden Einfluss von Stablecoins. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel erklärte, dass private Innovationen wie Stablecoins zwar Vorteile für den Zahlungsverkehr bieten könnten. Sie warnte jedoch auch vor möglichen Risiken für das Finanzsystem. In Krisenzeiten könnten Anleger ihre Gelder schneller abziehen und dadurch Bank Runs begünstigen.

USDT und USDC führen den Markt an / Quelle: BTC-ECHO

Nach Ansicht Schnabels könnte Europa ohne einen digitalen Euro stärker von privaten Zahlungsanbietern und außereuropäischen Lösungen abhängig werden. Zudem könnten Stablecoins die internationale Dominanz des US-Dollars weiter festigen. Die EZB arbeitet deshalb weiter an den technischen und regulatorischen Grundlagen für einen digitalen Euro.

Digitaler Euro als Antwort auf Stablecoins

“Zentralbanken und Aufsichtsbehörden müssen bereit sein, Regulierung, geldpolitische Umsetzung und Zahlungsinfrastruktur agil anzupassen, um die Finanzstabilität zu gewährleisten, die Geldmengensteuerung aufrechtzuerhalten und die Rolle ihrer Währung im digitalen Zeitalter zu verankern“, erklärt Schnabel.

Die Aussagen verdeutlichen den unterschiedlichen Kurs der großen Notenbanken. Die Europäische Zentralbank betrachtet Stablecoins kritisch und setzt stattdessen auf den digitalen Euro als staatliche Alternative. Aus Sicht der EZB soll digitales Zentralbankgeld die geldpolitische Souveränität Europas sichern und die Abhängigkeit von privaten Anbietern begrenzen.

Lest auch
Streit ums Digitalgeld Stablecoins spalten führende Notenbanker auf beiden Seiten des Atlantiks

In den USA fällt die Bewertung dagegen deutlich positiver aus. Fed-Gouverneur Christopher Waller erklärte zuletzt, dass Stablecoins die Stellung des US-Dollars stärken könnten. Digitale Zentralbankwährungen sieht er hingegen skeptisch und bezeichnete sie als eine “Lösung auf der Suche nach einem Problem“.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Smartphone mit MARA-Aktienkurs vor einem KI-Rechenzentrum und Server-Infrastruktur.
Bitcoin-Miner unter DruckMilliardenverluste und Bitcoin-Verkäufe: Wie sieht die Zukunft von MARA aus?
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Eine große Anzeigetafel in New York zeigt Quoten der Kandidaten auf das Bürgermeisteramt der Stadt
Das sagt BTC-ECHOStreitpunkt Prognosemärkte: Brauchen wir Polymarket und Co. wirklich?
Humanity
0,608162
87.16%
LAB
11,35
78.13%
币安人生 (BinanceLife)
0,537411
20.51%
Worldcoin
0,323734
13.88%
Hyperliquid
62,94
8.42%
​​Stable
0,034056
7.82%
Sky
0,059628
4.91%
Provenance Blockchain
0,009638
4.91%
Internet Computer
2,42
4.68%
Jupiter
0,165415
4.65%
Algorand
0,103370
-8.78%
Bitcoin Cash
240,33
-8.26%
Morpho
1,71
-7.19%
Midnight
0,032801
-6.74%
Aster
0,598600
-5.44%
Hedera
0,080946
-4.33%
Filecoin
0,793302
-3.77%
Ethena
0,074348
-3.61%
Mantle
0,554623
-3.55%
BNB
599,57
-3.10%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren