Die WM 2026 steht vor der Tür. Passend zum Fußballsommer startet Kraken als offizieller FIFA Partner eine Kampagne mit Weltmeister Lukas Podolski. Auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Kombination. Doch wer genauer hinsieht, erkennt: Fußball und Krypto haben mehr gemeinsam, als man zunächst denkt.

Wer auf dem Platz bestehen will, braucht Überblick und das richtige Timing. Manchmal muss man Tempo aufnehmen. Manchmal ist ein kluger Pass wertvoller als der schnelle Abschluss. Und manchmal gewinnt das Team, das nicht jedem Ball hinterherläuft.

Auch am Krypto-Markt werden Entscheidungen schnell emotional. Bitcoin und Altcoins sind rund um die Uhr handelbar, ständig tauchen neue Trends auf und Social Media macht aus jeder Bewegung eine große Geschichte. Wer auf diesem Spielfeld bestehen möchte, braucht wie im Fußball ein paar einfache Grundregeln.

Nicht jedem Ball hinterherlaufen

Wer jedem Ball hinterherrennt, verliert die Ordnung. Auf dem Platz entstehen dadurch Lücken und im Portfolio entstehen hektische Entscheidungen.

Im Krypto-Markt hat dieses Hinterherlaufen einen eigenen Namen: FOMO – die Angst, eine Chance zu verpassen. Ein Coin steigt stark, ein Thema dominiert die Timelines, und plötzlich fühlt es sich so an, als müsse man sofort reagieren. Für Einsteiger kann dieser Druck besonders groß sein.

Doch wer nur dem nächsten Impuls folgt, verliert schnell den Blick für die eigene Strategie. Ein bewusster Einstieg beginnt mit Abstand. Was kaufe ich? Warum interessiert mich dieses Asset überhaupt? Kraken will diesen ersten Schritt übersichtlicher machen. Die App bündelt Zugang zu Krypto und Marktüberblick in einer Oberfläche. So wird aus hektischem Hinterherlaufen ein bewusster Einstieg.

Defensive gewinnt Spiele

Offensive verkauft Tickets. Defensive gewinnt Titel. Im Fußball wie am Markt gilt: Wer gewinnen will, muss seine Risiken begrenzen. Wer in den Krypto-Markt einsteigen will, sollte deshalb früh auf Sicherheit achten. Dazu gehören starke Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung und ein realistischer Blick auf Kursschwankungen.



Für Kraken gehören Vertrauen und Sicherheit zum Kern der Kampagne. Die Plattform verweist auf ihre Regulierung in Deutschland und ihre Einordnung unter MiCA. Hinzu kommen ihre langjährige Erfahrung am Markt und die einfache App-Bedienung. Das passt zur defensiven Grundregel: Krypto soll zugänglich werden, aber nicht leichtfertig.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

Im Fußball endet die Arbeit nicht mit dem Abpfiff. Danach wird ausgewertet, was funktioniert hat und wo man beim nächsten Mal besser stehen muss. Für Krypto gilt etwas Ähnliches: Der erste Kauf ist selten das Ende der Entscheidung.



Viele Einsteiger suchen nach dem perfekten Moment. Noch warten? Schon kaufen? Oder doch auf den nächsten Rücksetzer hoffen? Wer so denkt, macht jede Marktbewegung zur Grundsatzfrage. Einfacher kann ein Einstieg mit Plan sein, etwa über regelmäßige Käufe in kleineren Beträgen. Bei Kraken sind Sparpläne bereits ab 10 Euro möglich.

So bleibt der Blick weniger am einzelnen Kursmoment hängen. Nach dem ersten Schritt beginnt die spannendere Phase: beobachten, lernen und prüfen, ob die eigene Strategie noch zur persönlichen Risikobereitschaft passt.

Das Team macht den Unterschied

Kein Weltmeister wird allein Weltmeister. Selbst der beste Stürmer braucht Mitspieler und ein System, das funktioniert. Auch beim Krypto-Einstieg zählt das Umfeld. Wer sich erst durch komplizierte Menüs und Fachbegriffe kämpfen muss, verliert schneller die Orientierung.



Kraken setzt hier auf Breite und einfache Bedienung. Die Plattform bietet Zugang zu mehr als 600 Kryptowährungen sowie zu Aktien und ETFs in einer App. Für Einsteiger hilft das enorm, verschiedene Anlageklassen an einem Ort zu überblicken, statt zwischen mehreren Plattformen zu wechseln.

Ein Spiel dauert 90 Minuten

Krypto-Märkte können bereits in wenigen Minuten stark schwanken. Das verleitet dazu, jede Bewegung größer zu machen, als sie ist. Wer nur auf den nächsten Kursausschlag schaut, verliert leicht den Blick für das ganze Spiel.



Im Fußball entscheidet selten eine einzelne Szene allein. Ein früher Rückstand kann aufgeholt werden und selbst ein guter Start kann kippen. Auch beim Krypto-Einstieg hilft es, nicht jede Bewegung sofort als Signal zu lesen. Wichtiger ist die Frage, ob die eigene Entscheidung zum persönlichen Zeithorizont passt.



Krypto bleibt volatil. Wer das im Hinterkopf behält, lässt sich von einzelnen Bewegungen weniger leicht aus der Ruhe bringen.

Mit Kraken am Ball bleiben

Ob auf dem Platz oder am Krypto-Markt: Wer nur auf die nächste schnelle Aktion setzt, verliert leicht den Blick fürs ganze Spiel. Besser ist es, das eigene Tempo zu finden und den ersten Schritt bewusst zu gehen. Hier setzt Kraken mit der Kampagne rund um Lukas Podolski an. Krypto soll weniger abstrakt wirken und näher an den Alltag rücken.



Wer Kraken kennenlernen möchte, findet auf der Kampagnenseite weitere Informationen zur Plattform und zur aktuellen Poldi-Aktion. Mit dem Einladungscode PODOLSKI30 können sich Neukunden zudem unter den geltenden Teilnahmebedingungen 30 Euro in BTC sichern.

Weitere Informationen findest du auch im Brandhub von Kraken.

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