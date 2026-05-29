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Mehrstündiger Netzwerkausfall  

Sui nach Crash wieder online

Ein Update-Fehler hat die Sui-Blockchain für fast sechs Stunden lahmgelegt. Es war nicht der erste Netzwerkausfall in diesem Jahr.

Moritz Draht
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Im Vordergrund ist ein Display mit dem Logo der Sui-Blockchain zu sehen. Im Hintergrund zeigt ein unscharfer Monitor einen Kurschart mit Candlesticks, was den Bezug zum Kryptomarkt verdeutlicht.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ein Fehler in einem Update legt das Sui-Netzwerk für mehrere Stunden lahm

Sui ist nach einem mehrstündigen Ausfall wieder online. Wie das Projekt mitteilte, wurde das Netzwerk durch einen Fehler in einem Software-Update gestoppt. Konkret führte ein sogenannter “Crash Bug” dazu, dass die Blockchain keine Transaktionen mehr verarbeiten konnte.

Der Ausfall dauerte insgesamt rund sechs Stunden. In dieser Zeit kam die Aktivität auf dem Mainnet vollständig zum Erliegen. Zwischenzeitlich sprach das Team von einer “Netzwerkstörung” und warnte davor, dass Transaktionen vorübergehend ausgesetzt sein könnten.

Das Netzwerk wurde inzwischen wieder hochgefahren. Laut Statusanzeige arbeiten die Validatoren derzeit noch mit eingeschränkter Leistung. Eine detaillierte Analyse des Vorfalls soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.

Es handelt sich bereits um den zweiten größeren Ausfall des Netzwerks in diesem Jahr. Bereits im Januar war Sui für mehrere Stunden nicht erreichbar.

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