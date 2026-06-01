Eine Wallet aus der Anfangszeit von Bitcoin wurde wieder aktiv. Ob hinter dem Transfer Verkaufsabsichten stehen, ist bislang unklar.

20 Bitcoin aus der Satoshi-Ära wechseln nach fast 16 Jahren die Adresse

20 Bitcoin aus der Satoshi-Ära wechseln nach fast 16 Jahren die Adresse

Eine Bitcoin-Wallet aus der Satoshi-Ära hat nach fast 16 Jahren wieder für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie On Chain-Daten zeigen, wurden am Wochenende 20 Bitcoin bewegt, die seit August 2010 unangetastet geblieben waren. Zum Zeitpunkt der Transaktion entsprach der Bestand einem Wert von rund 1,5 Millionen US-Dollar.

💤 BTC awakened-15y — 20.00 BTC ($1.5M), 15.8y dormant since 2010-08-29 moved at 2026-05-31 05:14 block 951828 addr 1CDSyXAQxro4FPUoqAQb…

https://t.co/WeA0IqnQ2U — Galaxy Research (@glxyresearch) May 31, 2026

Solche Bewegungen lösen schnell Diskussionen in der Krypto-Community aus. Wallets aus den frühen Jahren des Bitcoin-Netzwerks werden besonders genau beobachtet, da sie aus einer Zeit stammen, in der nur wenige Nutzer aktiv waren und Bitcoin noch per CPU-Mining erzeugt wurde. Laut Galaxy Research gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass die transferierten Coins mit Erfinder Satoshi Nakamoto in Verbindung stehen.

Bitcoin aus der Satoshi-Ära werden bewegt

Die betroffene Adresse erhielt die Coins zuletzt vor fast 16 Jahren. Trotz der langen Inaktivität dürfte die Transaktion kaum spürbare Auswirkungen auf den Markt haben. Mit 20 BTC fällt das Volumen im Vergleich zum täglichen Handelsgeschehen vergleichsweise gering aus.

Wer steckt hinter dem Transfer? / Quelle: mempool.space

Unklar bleibt, was hinter der Transaktion steckt. Möglich wären ein Sicherheitsupdate alter Wallets, eine interne Umschichtung von Beständen oder die Vorbereitung späterer Verkäufe. Erst wenn die Bitcoin an Handelsplätze transferiert werden, lassen sich Rückschlüsse auf mögliche Verkaufsabsichten ziehen.

Die Aufmerksamkeit für Wallets aus der Satoshi-Ära bleibt dennoch hoch. Viele dieser Adressen enthalten seit Jahren unangetastete Bestände und gelten als Teil der frühen Geschichte des Bitcoin-Netzwerks. Jede Bewegung solcher Coins sorgt deshalb regelmäßig für Spekulationen über die Hintergründe.