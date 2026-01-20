Der Krypto-Markt bleibt volatil – doch mitten in der Unsicherheit setzen wir gezielt auf einen Coin mit starkem Zukunftspotenzial. Was hinter dem Investment steckt.

Der Krypto-Markt fährt weiterhin in unsicherem Fahrwasser. Durch das Aufflammen des Zollkonflikts zwischen den USA und der Europäischen Union sind Bitcoin und Co. zuletzt wieder gefallen; die Portfolios vieler Investoren bluten. Das BTC-ECHO Musterdepot zeigt, wie du jetzt handeln kannst, um langfristig zu profitieren.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Bitcoin fällt nach einem kurzen Anstieg auf 98.000 US-Dollar zurück auf 90.920 US-Dollar. Während geopolitische Spannungen Edelmetalle wie Gold und Silber antreiben, belasten sie den Krypto-Markt. Das Coinbase Premium Gap erreicht ein Jahrestief – ein Signal für US-Verkaufsdruck. Laut Derive.xyz liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Bitcoin-Kurs unter 80.000 US-Dollar bis Juni bei 30 Prozent. Der Fear and Greed Index sinkt auf 32 Punkte. Auch Altcoins wie Ethereum und Solana geben deutlich nach.

So ist das Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

In Anbetracht der bullishen Neuigkeit um die New York Stock Exchange (NYSE) haben wir uns für die Eröffnung einer Position bei der Kryptowährung Canton (CC) entschieden. Somit befindet sich neben der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung Bitcoin (BTC) unverändert Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE) sowie Binance Coin (BNB) und Virtuals Protocol (VIRTUAL) jetzt auch die neue RWA-Blockchain im Depot. Zudem weist das Depot einen Anteil von etwa 47 Prozent im Stablecoin Tether (USDT) auf. Solange keine Klarheit in den geopolitischen Scharmützeln um Grönland herrscht, bleibt der Anteil der USDT-Position unverändert auf einem hohen Niveau. Infolge der größeren Kursabschläge seit Wochenbeginn weist das Portfolio aktuell einen leichten Rückgang von 0,87 Prozent im Wochenvergleich auf.

Das BTC-ECHO Musterdepot behauptet sich trotz jüngsten Kursabschläge verhältnismäßig stabil

Ein Kauf in den letzten sieben Handelstagen

Das Musterportfolio wurde um eine Position auf den RWA Coin Canton (CC) vergrößert. Das Projekt der NYSE zur Abwicklung und dem Handel tokenisierter Wertpapiere ist für Canton (CC) deshalb relevant, weil Canton sich als Blockchain-Plattform mit Fokus auf Real-World Assets (RWA) positioniert. Die geplante Anbindung mehrerer Blockchains zur Verwahrung und Abwicklung eröffnet RWA-zentrierten Projekten wie Canton potenzielle Integrationsmöglichkeiten in eine hochregulierte Infrastruktur mit globaler Reichweite.

Die Wert unserer neuen Position ist bereits um 9,5 Prozent gestiegen

Der Kursanstieg von Canton reflektiert daher die spekulative Erwartung, dass Plattformen wie Canton künftig Teil solcher institutionellen Systeme werden könnten – sei es als Technologiepartner oder als interoperable Chain.

Performance-Check: So lief das Portfolio diese Woche

Der Krypto-Markt tendierte in den letzten sieben Handelstagen aufgrund der erneuten Zollankündigungen vonseiten der Trump-Regierung sowie einem andauernden geldpolitischen Vertrauensverlust in Japan gen Süden. Bis auf den Kursanstieg unserer Canton-Position und einigen Prozenten bei BNB befinden sich alle Positionen im Verlust. Erst wenn sich Krypto-Markt infolge einer Beruhigung der aktuellen globalen Unsicherheitsfaktoren stabilisieren kann, planen wir neue Zukäufe.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC): Der Bitcoin-Kurs fiel zuletzt auf 90.874 US-Dollar und liegt damit unter dem EMA-20 bei 92.400 US-Dollar. Das Momentum ist schwach, die Volatilität erhöht. Unterstützungen bei 90.000 US-Dollar bleiben entscheidend – ein Bruch könnte einen Rückgang in Richtung des Jahrestiefs bei 87.500 US-Dollar einleiten. Die vollständige Analyse findet ihr hier: Bitcoin-Kurs: Trendfortsetzung oder Fehlausbruch?

Bitcoin-Kurs: Trendfortsetzung oder Fehlausbruch?

Ethereum (ETH): Der Ethereum-Kurs notiert bei 3.063 US-Dollar und damit unter dem EMA-20 bei 3.180 US-Dollar. Das technische Bild bleibt schwach, der RSI droht auf Tagesbasis ein neues Verkaufssignal auszubilden. Es besteht die Gefahr eines Abverkaufs bis an das Jahrestief bei 2.974 US-Dollar.

Solana (SOL): Der Solana-Kurs liegt bei 128 US-Dollar und konnte seinen Kursausbruch über die übergeordnete Abwärtstrendlinie nicht bestätigen. In der Folge rutschte der Kurs unter den EMA-20 bei 136 US-Dollar ab. Die Marktstruktur wirkt weiter bearish, der RSI hat mit einem Wert von 40 auf Tagesbasis ein neues Verkaufssignal generiert. Ein Rückfall unter die 128 US-Dollar würden den Supportbereich zwischen 126 US-Dollar und 120 US-Dollar zeitnah in den Fokus rücken.

Aave (AAVE): Der Aave-Kurs notiert bei 158 US-Dollar und taxiert damit erneut unter dem EMA-20 bei 167 US-Dollar. Bleibt der Abgabedruck bestehen, droht ein zeitnaher Retest des Jahrestiefs um 146 US-Dollar.

Binance Coin (BNB): Der BNB-Kurs notiert bei 907 US-Dollar und droht den EMA-20 bei 911 US-Dollar aufzugeben. Im Gegensatz zur Konkurrenz zeigt sich der Altcoin jedoch weiterhin verhältnismäßig stark. Der RSI ist durch die jüngste Kurskonsolidierung jedoch ebenfalls zurück in die neutrale Zone abgerutscht. Wird der Support bei 900 US-Dollar aufgegeben, kommt die 200-Tagelinie bei 885 US-Dollar erneut in den Fokus.

Virutals Protocol (VIRTUAL): Der VIRTUAL-Kurs taxiert bei 0,838 US-Dollar und damit wieder unter dem EMA‑20 der bei 0,927 US-Dollar verläuft. Durch den jüngsten Rücksetzer kommen mögliche Ziele auf der Unterseite bei 0,805 US-Dollar und 0,775 US-Dollar wieder in den Fokus.

Canton (CC): Die positiven News sorgten für einen Rebound des CC-Kurses vom Vortagestief bei 0,107 US-Dollar auf aktuell 0,125 US-Dollar. Der Abverkauf um 40 Prozentpunkte seit Jahresbeginn ist damit vorerst gestoppt. Bislang scheiterte Canton jedoch an einer Rückeroberung der EMA-20 bei 0,128 US-Dollar. Erst ein Ausbruch über diesen gleitenden Widerstand könnte weiteres Kurspotenzial in Richtung 0,137 US-Dollar sowie 0,148 US-Dollar entfachen. Sollte der CC-Kurs im Zuge weiter Kurskapriolen am Krypto-Markt auf ein neues Wochentief zurückfallen, wäre eine Korrektur bis an die 0,098 US-Dollar sowie maximal 0,085 US-Dollar vorstellbar.

Tether (USDT): Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines Wertverlusts.

Unsere aktuelle Strategie

Weitere Zukäufe sind aktuell erst bei einer bestätigten Ausbruchsbewegung von Bitcoin aus seiner Handelsrange der letzten Wochen geplant.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Am Donnerstag stehen wichtige US-Daten an: Das BIP-Wachstum könnte die Märkte je nach Ausgang bullish oder bearish bewegen. Am Nachmittag folgt der PCE-Inflationswert – niedrige Zahlen würden Zinssenkungshoffnungen schüren. Am Freitag entscheidet die BoJ über ihren Leitzins. Zudem kommen neue US-Inflationserwartungen – beide Termine könnten Risiko-Assets wie Bitcoin stark beeinflussen. Mehr dazu hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

