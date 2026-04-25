Der Markt gewinnt deutlich an Dynamik, die Stimmung dreht klar nach oben. Wichtige Ethereum-Kurszonen liegen nah und könnten schnell für Bewegung sorgen.

Ethereum konnte in den letzten Tagen ordentlich zulegen und liegt aktuell bei rund 2.340 US-Dollar. Nach der Phase erhöhter Unsicherheit rund um den Nahost-Konflikt kommt damit wieder etwas mehr Zuversicht in den Markt. Viele Anleger, die zuvor abgewartet haben, steigen wieder ein. Der Kaufdruck nimmt zu und die Kurse ziehen entsprechend an.

Ethereum-Kurs: Anleger kehren zurück

Die Lage im Nahen Osten bleibt weiterhin angespannt, hat aktuell aber weniger Einfluss auf die Märkte als noch in den vergangenen Wochen. Statt neuer Eskalation wird eher davon ausgegangen, dass sich die Situation kurzfristig nicht weiter verschärft. Das reduziert den Druck auf Risikoassets und sorgt dafür, dass Kapital wieder vermehrt in den Markt fließt.

Der Fear and Greed Index liegt aktuell mit einem Wert von 63 wieder im Bereich “Gier”. Die Stimmung hat sich damit klar verbessert, denn Anleger gehen wieder aktiver in den Markt und bauen Positionen auf. Ethereum profitiert davon meist überdurchschnittlich, da frisches Kapital häufig zuerst in große und liquide Krypto-Assets investiert wird.

Wenn man sich Ethereum aktuell anschaut, fällt schnell auf, woher die Bewegung hauptsächlich kommt. Ein großer Teil der Aktivität läuft über den Derivatemarkt. Das zeigt sich daran, dass das Futures-Volumen deutlich über dem Spotvolumen liegt. Solche Marktphasen gehen oft mit schnellen Kursbewegungen einher.

Ethereum im On-Chain-Überblick

Viele Trader arbeiten mit Hebel und reagieren kurzfristig auf Preisbewegungen, was den Anstieg zusätzlich beschleunigen kann. Eine stabile Grundlage fehlt jedoch häufig, da ein großer Teil der Positionen nur auf kurze Zeit ausgelegt ist. Gewinne werden schnell mitgenommen und bei kleineren Gegenbewegungen werden Positionen oft direkt geschlossen oder gedreht. Daraus entsteht die typische Dynamik: Steigt der Markt, kommen weitere Long-Positionen dazu. Dreht die Bewegung, werden diese Positionen aufgelöst, was den Druck nach unten verstärken kann.

Auch die aktuellen Daten passen ins Bild. Käufer sind derzeit aktiver als Verkäufer, das Verhältnis liegt seit mehreren Tagen über 1. Ein wichtiger Indikator dafür ist der sogenannte Taker Buy Sell Ratio. Er zeigt, ob Marktteilnehmer eher aggressiv kaufen oder verkaufen. Liegt der Wert über 1, werden mehr Kauforders zum Marktpreis ausgeführt als Verkaufsorders.

ETH: Taker Buy/Sell ratio / Quelle: CryptoQuant

Seit einigen Tagen hält sich dieser Wert über 1 und ist dabei langsam weiter angestiegen. Es gibt keine plötzlichen Ausschläge, sondern eine gleichmäßige Entwicklung. Käufer sind also aktiver als Verkäufer und sorgen dafür, dass der Markt weiter nach oben läuft.

Die Funding Rate ist zwar im positiven Bereich, bewegt sich aber noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Der Markt wirkt somit noch nicht überhitzt. Mit jedem weiteren Anstieg im Open Interest wächst jedoch der Druck im System, weil immer mehr gehebelte Positionen im Markt liegen, die bei stärkeren Bewegungen schnell aufgelöst werden können.

Ein Blick auf die Liquidation Heatmap zeigt, wo es kritisch werden kann. Im Bereich zwischen 2.300 und 2.200 US-Dollar liegen viele gehebelte Positionen. Solche Zonen werden häufig angelaufen, weil dort viel Liquidität liegt.

Ethereum und Liquidation-Heatmap. / Quelle: CoinAnk

Netzwerk wächst weiter – Preis hinkt hinterher

Während sich der Kurs stabilisiert, wird auf fundamentaler Ebene ein deutlich stärkeres Bild sichtbar. Das Ethereum-Netzwerk verzeichnet aktuell eine Aktivität auf Rekordniveau. Am 12. April wurden erstmals mehr als 3,6 Millionen Transaktionen an einem einzigen Tag verarbeitet. Die Entwicklung über mehrere Monate hinweg zeigt einen klaren Trend nach oben. Die durchschnittliche tägliche Nutzung hat sich seit Ende 2025 deutlich erhöht und bewegt sich inzwischen auf einem stabil höheren Niveau.

Auch bei den Nutzern zeigt sich weiter Wachstum. Allein im ersten Quartal sind mehrere hunderttausend neue Adressen hinzugekommen. Ähnlich sieht es bei den Stablecoins aus. Auf Ethereum liegt inzwischen so viel Kapital in Stablecoins wie noch nie zuvor. Das zeigt, dass die Blockchain weiterhin eine zentrale Rolle im gesamten Kryptosystem spielt.

ETH Stablecoin Marktkapitalisierung / Quelle DefiLIama

Auffällig ist vor allem der Unterschied zwischen Nutzung und Preis. Trotz der starken Fundamentaldaten liegt Ethereum weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch. Diese Entwicklung ist nicht neu. In der Vergangenheit war es häufiger so, dass sich die Nutzung und Aktivität im Netzwerk bereits verbessert haben, während der Kurs noch hinterherhinkt und erst später nachzieht.

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