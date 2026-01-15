App herunterladen
Kursanalyse 

Bitcoin-Kurs: Trendfortsetzung oder Fehlausbruch?

Der Bitcoin-Kurs sendet das nächste bullishe Signal. Noch ist die Gefahr eines Fehlausbruchs jedoch nicht gänzlich gebannt. Diese Kursanalyse identifiziert mögliche Kursszenarien.

Stefan Lübeck
Bitcoin-Kurs96,839.00 $-0.48 %
Eine Bitcoin-Münze steht vor einem blauen Kerzendiagramm

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin muss den Kursausbruch bestätigen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum das Käuferlager den ersten wichtigen Etappensieg erreicht hat
  • Wieso der bullishe Marktstrukturwechsel jedoch noch bestätigt werden muss
  • Welche Chartmarken für die Kursentwicklung von Bitcoin jetzt entscheidend sind

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) hat den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Norden vollzogen. Der Kursausbruch aus der Handelsrange der letzten zwei Monate sorgte für einen Anstieg auf 97.943 US-Dollar. Im Wochenvergleich taxiert die Kryptowährung rund sieben Prozent fester. Die Chancen für eine bullishe Trendfolgebewegung in Richtung 200-Tagelinie (EMA200) sind weiter gestiegen. Diese Bitcoin-Kursanalyse verrät euch, welche Chartmarken jetzt relevant werden, um einen Kursausbruch kurz- und mittelfristig zu bestätigen.

