In diesem Artikel erfährst du:
- Warum das Käuferlager den ersten wichtigen Etappensieg erreicht hat
- Wieso der bullishe Marktstrukturwechsel jedoch noch bestätigt werden muss
- Welche Chartmarken für die Kursentwicklung von Bitcoin jetzt entscheidend sind
Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) hat den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Norden vollzogen. Der Kursausbruch aus der Handelsrange der letzten zwei Monate sorgte für einen Anstieg auf 97.943 US-Dollar. Im Wochenvergleich taxiert die Kryptowährung rund sieben Prozent fester. Die Chancen für eine bullishe Trendfolgebewegung in Richtung 200-Tagelinie (EMA200) sind weiter gestiegen. Diese Bitcoin-Kursanalyse verrät euch, welche Chartmarken jetzt relevant werden, um einen Kursausbruch kurz- und mittelfristig zu bestätigen.
