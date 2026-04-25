Die Affen sind wieder los: Ein Wal befeuert den Kurs eines altbekannten Coins. Das NFT-Projekt verzeichnet starkes Wachstum.

Dieser tot geglaubte Coin explodiert jetzt gerade: Hast du damals investiert?

Dieser tot geglaubte Coin explodiert jetzt gerade: Hast du damals investiert?

Der Bored Ape Yacht Club ist zurück. Zumindest der Kursanstieg der zugehörigen Kryptowährung ApeCoin lässt das vermuten: In den letzten 24 Stunden ist der APE-Kurs um rund 70 Prozent gestiegen. Grund dafür ist eine personelle Umstellung: Michael Figge hat zum 16. April den Posten des Chief Executive Officer übernommen.

Some news to share:



After serving as CEO the past couple years, I’m moving into the role of Chairman of the Board, and @mfigge will become Yuga’s next CEO.



Figge is the absolute best person for the job. There’s no one I trust more to lead Yuga through this next chapter.



He’s… — Garga.eth (Greg Solano) (@CryptoGarga) April 16, 2026

Nach dem Abflachen des NFT-Hypes haben viele Investoren die Kryptowährung für tot erklärt. Jetzt wächst die Marktkapitalisierung wieder rasant.

Whale-Aktivität verstärkt Kursbewegung bei ApeCoin

Die On-Chain-Analysten von Lookonchain identifizierten parallel zum Kursanstieg eine auffällige Transaktion. Ein neu erstelltes Wallet veräußerte 75 ETH, um eine Long-Position auf 9,19 Millionen APE zu eröffnen.

A newly created wallet(0x0b8a) sold 75 $ETH($174K) on Hyperliquid and then opened a 5x long on 9.19M $APE($1.03M).https://t.co/ExqHNvbfxn pic.twitter.com/7S2KqY768u — Lookonchain (@lookonchain) April 24, 2026

Dieser Trade wurde mit einem fünffachen Hebel durchgeführt und umfasste ein Volumen von rund 1,03 Millionen US-Dollar. Durch den zeitlich präzisen Einstieg kurz vor dem Preissprung erzielte die Adresse einen nicht realisierten Gewinn von über 713.000 US-Dollar.

Doch ist die Kurseintwicklung auch nachhaltig? Diese Frage beantworten wir in der nachfolgenden Kursanalyse:

ApeCoin-Kurs: Das bewegt den APE-Kurs jetzt

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der APE-Kurs auf Basis der letzten sechs 4h-Candles zwischen 0,1564 USD (Tief) und 0,2780 USD (Hoch). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,1794 USD und damit deutlich höher als vor 24 Stunden (0,1125 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 179.941.386 USD. Die Bewegungen zeigen einen starken Anstieg, gefolgt von Gewinnmitnahmen in Intraday-Zügen.

ApeCoin bricht aus I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert klar oberhalb des EMA-20 (0,1417 USD), gleichzeitig bildet sich seit dem Spike eine Abfolge von niedrigeren Hochs, was kurzfristig auf Konsolidierungsdruck hindeutet. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,1762 USD (intraday) und am EMA-20 bei 0,1417 USD; unmittelbare Widerstände bei 0,1889 USD und 0,2089 USD. Solange der Kurs über dem EMA-20 verbleibt, bleibt die technische Lage neutral bis leicht bullish.

“Die Phase ist angespannt”

Der RSI (14) notiert bei rund 72,41 und signalisiert kurzfristige Überkauftheit. Das Histogramm (Differenz Kurs–EMA-20) verringerte sich von ca. 0,0472 USD auf 0,0377 USD, was auf nachlassende Aufwärtsbeschleunigung hinweist.

Du möchtest in ApeCoin investieren und die aktuelle Hypewelle nutzen? Bei Coinbase erhältst du derzeit 30 Euro in Bitcoin gutgeschrieben, wenn du mindestens den gleichen Betrag investierst.

Die Bollinger-Bänder-Breite (Upper–Lower) liegt aktuell bei rund 0,1572 USD und ist damit deutlich erweitert. Der Markt zeigt erhöhte Volatilität; die Phase ist angespannt mit erhöhtem Risiko für starke Intraday-Schwankungen.

ApeCoin-Prognose: So hoch kann APE jetzt steigen

Kurzfristige Prognose für ApeCoin am 25.04.2026: neutral bis leicht bullish. Unterstützungen: 0,1762 USD (intraday), 0,1564 USD; Widerstände: 0,1889 USD, 0,2089 USD und 0,2780 USD.

Neutral

Im neutralen Szenario liegt das Kursziel zwischen 0,1564 und 0,2089 USD bei einer Wahrscheinlichkeit von fünfzig Prozent. Das Invalidation Level befindet sich bei 0,223 USD. Wichtige Marken sind der EMA-20 bei 0,1417 USD, das Bollinger-Oberband bei 0,2075 USD sowie die Intraday-Unterstützung bei 0,1762 USD. Dieses Szenario tritt ein, wenn der RSI zwischen 50 und 75 bleibt, der EMA-20 abflacht und sich der Preis seitwärts in der genannten Range bewegt.

Bullisch

Das bullishe Szenario sieht ein Kursziel zwischen 0,2089 und 0,278 USD mit einer Wahrscheinlichkeit von dreißig Prozent. Die Invalidation liegt bei 0,176 USD. Entscheidende Levels sind der Widerstand bei 0,2089 USD, das nächste Ziel bei 0,2780 USD und das Bollinger-Unterband bei 0,0503 USD. Bestätigt wird dieses Szenario durch einen 4h-Schluss über 0,2089 USD mit steigendem Volumen, einen RSI über 70 sowie sich ausweitende Bollinger-Bänder.

Empfohlenes Video Bitcoin steigt – doch wer steckt wirklich hinter der Rallye?

Bearish

Im bärischen Szenario bewegt sich das Kursziel zwischen 0,1417 und 0,0842 USD bei einer Wahrscheinlichkeit von zwanzig Prozent. Das Invalidation Level liegt bei 0,209 USD. Wichtige Unterstützungen sind der EMA-20 bei 0,1417 USD, der Fibonacci-Start bei 0,0842 USD sowie das Intraday-Tief bei 0,1564 USD. Dieses Szenario wird wahrscheinlicher, wenn der Kurs unter den EMA-20 fällt, der RSI deutlich unter 50 sinkt und das Volumen bei Abwärtsbewegungen abnimmt.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,2089 USD mit erhöhtem Volumen würde das bullishe Szenario bestätigen; ein Bruch unter den EMA-20 bei 0,1417 USD erhöht das Risiko für stärkere Rücksetzer. Beobachte RSI, Volumen und Schlusskurse an den genannten Levels zur Handlungsorientierung.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden