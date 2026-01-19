In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Binance-Coin (BNB) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Nach massivem Abverkauf durch Zollstreit: Das wird jetzt für Binance Coin (BNB) wichtig

Nach massivem Abverkauf durch Zollstreit: Das wird jetzt für Binance Coin (BNB) wichtig

Auf dem Tageschart von BNB führte der heutige Rückgang, ausgelöst durch die Ankündigung neuer US Zölle gegenüber der EU, zunächst zu einem breit angelegten Abverkauf, der auch Bitcoin und in der Folge den gesamten Altcoin-Markt nach unten zog. Trotz dieses externen Schocks zeigte BNB relative Stärke. Nach einem kurzfristigen Durchbruch auf der Unterseite konnte sich der Kurs stabil an der 50er Tageschart EMA halten und im Anschluss den Support der grünen Linie zügig zurückerobern, was auf eine weiterhin intakte Grundstruktur hindeutet.

Die Analyse der Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) zeigt, dass ein Großteil der unterhalb des aktuellen Preisniveaus liegenden Liquidität bereits abgeholt wurde, wodurch sich der unmittelbare Verkaufsdruck spürbar reduziert hat. Ergänzend dazu liefert die Indikatorenseite wichtige Hinweise: Der RSI (Relative Strength Index), der das Verhältnis von Aufwärts zu Abwärtsbewegungen misst und Hinweise auf überkaufte oder überverkaufte Marktphasen liefert, bleibt stabil oberhalb der 50 Punkte Marke und signalisiert damit ein grundsätzlich konstruktives Marktumfeld.

BNB Tageschart mit Indikatoren & Heatmap I Quelle: TradingView

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence), der als Trendfolge und Momentumindikator die Stärke und Richtung einer Bewegung über gleitende Durchschnitte abbildet, zeigt hingegen, dass das zuvor aufgebaute positive Momentum sukzessive nachlässt, ohne bislang in eine klar bearish geprägte Phase überzugehen.

4-Stunden-Chart als kurzfristiger Belastungstest für die BNB-Struktur

Im 4-Stunden-Chart rückt der 200er EMA zunehmend in den Fokus der Marktbeobachtung. Auch im Zuge des jüngsten Abverkaufs fungierte diese Marke erneut als tragfähige dynamische Unterstützung und konnte den Kurs abfangen, ähnlich wie bei mehreren vorangegangenen Reaktionen. Kurzfristig bleibt diese Zone damit der zentrale Anker für die Struktur auf diesem Zeitfenster.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Auf der Indikatorenseite zeigt sich ein differenzierteres Bild. Der RSI (Relative Strength Index), der kurzfristige Momentumverschiebungen abbildet, notiert aktuell unterhalb der 50 Punkte Marke und signalisiert eine temporäre Schwächephase. Parallel dazu verharrt der MACD (Moving Average Convergence Divergence), der Trends und Momentum über gleitende Durchschnitte analysiert, weiterhin im negativen Bereich und liefert derzeit kein bullish orientiertes Signal. Positiv zu werten ist jedoch, dass diese Bewegung zu einer deutlichen Abkühlung der zuvor angespannten Indikatorlage geführt hat.

BNB 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels I Quelle: TradingView

Die Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) unterstreichen dieses neutrale Szenario. In der aktuellen Preisspanne besteht weiterhin ein Short Delta, während sich die Liquidität insgesamt relativ ausgewogen verteilt zeigt. Daraus ergibt sich ein Marktumfeld ohne unmittelbaren Zwang zu einer impulsiven Bewegung. Entscheidend bleibt nun, wie Bitcoin im weiteren Tagesverlauf reagiert und ob daraus neue richtungsweisende Impulse für den Gesamtmarkt und damit auch für BNB entstehen.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 140.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

Empfohlenes Video Bitcoin bricht aus – ist das der Startschuss für die 100.000 Dollar?