Die Ethereum Foundation verkauft erneut ihre Bestände an Tom Lees Firma Bitmine. Sehen wir das künftig häufiger?

Die Ethereum Foundation hat am Freitag, dem 24. April, 10.000 Ethereum im Rahmen eines außerbörslichen Geschäfts an Bitmine Immersion Technologies verkauft, das Unternehmen von Investor Tom Lee. Das geht aus einem Post auf X hervor. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 2.387 US-Dollar pro Coin, womit sich ein Gesamtvolumen von rund 24 Millionen US-Dollar ergibt.

Laut der Ethereum Foundation dient der Erlös der Finanzierung zentraler Aktivitäten. In dem veröffentlichten Statement heißt es: “Der Erlös aus diesem Verkauf fließt in die Kernaktivitäten der Foundation, darunter Forschung und Entwicklung im Bereich Protokolle, den Aufbau des Ökosystems, Fördermittel für die Community und vieles mehr.”

Bitmine hält über 4 Prozent aller Ethereum

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Ethereum Foundation ETH direkt an Bitmine verkauft. Den Auftakt dafür gab es Mitte Mai. Damals flossen 5.000 ETH im Gegenwert von 11 Millionen US-Dollar an Tom Lee.

Dabei liegt der letzte Zukauf noch gar nicht so lange zurück. Am Montag erst hatte Bitmine 100.000 ETH seinem Portfolio hinzugefügt. Durch den Deal mit der Ethereum Foundation steht die Firma nun kurz davor, 5 Millionen ETH zu besitzen – mehr als 4 Prozent der Gesamtumlaufmenge.

Insgesamt investierte die Firma bislang mehr als 17 Milliarden US-Dollar. Das Portfolio weist zum Zeitpunkt des Schreibens allerdings einen Verlust von über 6 Milliarden US-Dollar aus. Tom Lee dürfte das allerdings kaum davon abhalten, weiter nachzulegen. Kürzlich brachte ein neues Finanzierungsmodell nach dem Vorbild Strategys ins Gespräch.

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