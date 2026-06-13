Ein gelungener Börsengang von SpaceX und die Hoffnung auf Frieden im Irankrieg beflügeln Bitcoin. Ist das jetzt der Wendepunkt?

Bitcoin legt nach SpaceX-IPO zu – ist das jetzt der Wendepunkt?

Bitcoin legt nach SpaceX-IPO zu – ist das jetzt der Wendepunkt?

Es wurde das erwartete Börsenspektakel. Ihr Debüt an der Nasdaq beendete SpaceX gestern mit einem ordentlichen Kursplus. Vom Ausgabepreis in Höhe von 135 US-Dollar stieg die Aktie um 23,75 Prozent auf 166,84 US-Dollar. Das zeigen Daten von Tradingview. Vom Handelsstart profitierte aber nicht nur das Raumfahrtunternehmen. Auch Bitcoin zog in Folge des Börsengangs an.

So konnte die wertvollste Kryptowährung in den letzten 24 Stunden um knapp 1,3 Prozent zulegen. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt BTC bei 63.800 US-Dollar und beendet damit eine der schlimmsten Handelswochen doch noch mit einem deutlichen Kursplus von 4,5 Prozent.

Der gelungene SpaceX-IPO dürfte die Risk-on-Mentalität einiger Anleger an der Wall Street gestärkt haben. So konnten die Bitcoin Spot ETFs in den USA einen fünftägigen Abwärtstrend durchbrechen und verzeichneten am Freitag 85 Millionen US-Dollar an Inflows. Hauptverantwortlich für den Kursanstieg dürften jedoch eher nicht gewesen sein.

Möglicher Frieden im Irankrieg als Haupttreiber?

Bitcoin zur Rettung eilte gestern ausgerechnet Donald Trump. Der US-Präsident hatte einen Angriff auf den Iran in letzter Minute abgeblasen. Grund dafür sei ein Verhandlungserfolg gewesen. Pakistans Präsident Shebaz Sharif, der in dem Konflikt als Vermittler auftritt, konkretisierte wenig später auf X: “Frieden war noch nie so nahe, wie jetzt”. Die USA und der Iran hätten sich auf einen Entwurf eines Friedensvertrags geeinigt, hieß es weiter.

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

Irans Außenminister Abbas Araghchi gab weitere Details im Staatsfernsehen bekannt. Der Deal beinhaltet demnach ein Ende des Krieges an allen Fronten, inklusive Libanon, ein Ende der US-Blockade gegen den Iran und die Öffnung der Straße von Hormus. Über das iranische Atomprogramm solle im Anschluss verhandelt werden, hieß es weiter. Araghchi fügte aber auch hinzu, dass der Entwurf noch nicht final sei, es könne noch Änderungen geben.

In der Reaktion stiegen die Prognoseerwartungen auf Polymarket.

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