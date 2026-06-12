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Deutlich über IPO-Preis 

SpaceX feiert historisches Börsendebüt – so startet die Aktie in den Handel

SpaceX feiert ein historisches Nasdaq-Debüt. Die Aktie startet deutlich über IPO-Preis. Elon Musk wird damit zum ersten Billionär der Geschichte.

Johannes Dexl
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Handy mit SpaceX-Ticker, dahinter Raketenstart

Beitragsbild: Shutterstock

 | SpaceX: Das Raumfahrtunternehmen hebt nun auch im Portfolio ab

SpaceX hat den Handel an der Nasdaq aufgenommen und damit das größte Börsendebüt der Geschichte gefeiert. Die Aktie des von Elon Musk geführten Raumfahrtunternehmens startete bei 150 US-Dollar. Gegenüber dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar entspricht das einem Aufschlag von rund 11 Prozent.

Zuletzt notierte die Aktie rund 12 Prozent über dem IPO-Preis. Zum Handelsstart kam SpaceX auf eine Marktkapitalisierung von 1,96 Billionen US-Dollar. Damit steigt der Konzern auf Anhieb in die Riege der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt auf.

Musk wird zum ersten Billionär der Welt

Der Kurssprung hat auch massive Auswirkungen auf das Vermögen von Elon Musk. Durch das Nasdaq-Debüt und die hohe Bewertung seiner SpaceX-Anteile wird Musk zum ersten Billionär der Welt.

Für den Markt ist das Debüt ein historischer Moment. SpaceX hatte die Aktien zu 135 US-Dollar platziert und mit dem Verkauf der Papiere rund 75 Milliarden US-Dollar eingenommen. Schon zum Ausgabepreis wurde der Konzern mit etwa 1,77 Billionen US-Dollar bewertet. Der tatsächliche Handelsstart lag nun deutlich darüber.

Die Bewertung spiegelt hohe Erwartungen an Starlink, Raketenstarts, Verteidigungsaufträge und mögliche KI-Infrastrukturgeschäfte wider. Für Anleger bleibt der Titel dennoch spekulativ. SpaceX muss die enorme Bewertung in den kommenden Jahren mit weiterem Wachstum rechtfertigen.

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Hyperliquid besteht Feuertaufe

Bemerkenswert ist das Debüt auch aus Krypto-Sicht. Auf Hyperliquid hatten Trader bereits vor dem offiziellen Handelsstart über Pre-IPO-Perpetuals auf SpaceX auf den erwarteten Aktienkurs spekuliert. Rund eine Minute vor der Verkündung des indikativen Startpreises wurde der SpaceX-Perp bei etwa 171 US-Dollar gehandelt. Diese Preisfindung bezog sich noch nicht auf den späteren offiziellen Eröffnungskurs von 150 US-Dollar, sondern auf die vorbörsliche Indikation, welche auf genau jenem Level lag.

Experten zufolge könnte der Handelsstart der SpaceX-Aktie auch erhebliche Auswirkungen auf Bitcoin haben.

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