BTC-ECHO
Finanz-News 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Aktuelle Schätzungen des Bruttoinlandsprodukts sowie PCE-Kerninflationsdaten aus den USA werden die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
Bitcoin-Kurs92,530.00 $-2.73 %
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Kalenderwoche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Wieso verschiedene US-Inflationsdaten relevant für die Kurse am Finanzmarkt werden dürften
  • Warum die Einzelhandelsumsätze in den USA ein wichtiges Maß für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA darstellen

Der Krypto-Markt kann sich in der abgeschlossenen Handelswoche weiter nach Norden vorarbeiten und kann den US-Aktienmarkt outperformen. Während der Aktienindex S&P500 leichter tendierte, schloss die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) die Woche mit einem Kursplus von gut drei Prozent im Bereich der 94.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) und Tron (TRX) mit jeweils rund sechs Prozent Kursaufschlag sowie der Binance Coin (BNB) mit knapp vier Prozent Wertzuwachs komplettieren das positive Bild unter den 10 größten Kryptowährungen. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

