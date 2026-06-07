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Verkaufszwang wegen Mining-Krise? 

Königreich Bhutan verkauft tausende Bitcoin: Das Ende der BTC-Story?

Nach jahrelangem Bitcoin Mining mittels Wasserkraft reduziert Bhutan nun systematisch seine BTC-Reserve. Kapituliert das Königreich im Bärenmarkt?

Tobias Zander
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Die Flagge Bhutans neben einem Bitcoin.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Erneut transferiert das Königreich Bhutan Bitcoin zu einer externen Adresse

Der bhutanische Staatsfonds Druk Holding and Investments (DHI) hat im laufenden Jahr tausende Bitcoin im Gesamtwert von über 200 Millionen US-Dollar veräußert. Laut Angaben von lookonchain wurden nun erneut 738 BTC im Wert von 45 Millionen US-Dollar zu einer externen Adresse verschoben. Analysten bewerten die Transaktionen als strategisches Liquiditätsmanagement für nationale Infrastrukturprojekte.

Blockchain-Daten zufolge startete das Land mit rund 13.000 BTC in das Jahr, aber nach sukzessiven Verkäufen in kleineren Tranchen werden die verbleibenden staatlichen Reserven aktuell auf weniger als 5.000 BTC geschätzt.

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Im Gegensatz zu anderen Nationen, die ihre Krypto-Bestände meist durch Beschlagnahmungen erlangen, hat Bhutan die Coins durch staatliches Bitcoin Mining mittels überschüssiger Wasserkraft angesammelt. Nach Jahren der reinen Akkumulation vollzieht der Staatsfonds nun offenbar den strukturellen Übergang zur Monetarisierungsphase, um volkswirtschaftliche Initiativen zu finanzieren.

Sprechen Bitcoin On-Chain-Daten die Wahrheit?

Der Zeitpunkt der Verkäufe fällt mit einem erhöhten wirtschaftlichen Druck auf den globalen Mining-Sektor zusammen, der seit dem Halving 2024 unter halbierten Blockbelohnungen und steigender Network Difficulty leidet. Eigentlich plante Bhutan in Kooperation mit Bitdeer den massiven Ausbau der Kapazitäten auf 600 Megawatt, verzeichnet zuletzt aber eine Verlangsamung der Expansion. Marktbeobachter vermuten, dass die Verkäufe auch zur Deckung laufender Betriebskosten der Mining-Anlagen dienen.

Die 10 größten staatlichen BTC-Reserven I Quelle: BitcoinTreasuries

Derweil bleibt die Datenlage unklar, denn der Staatsfonds DHI selbst dementierte vor einigen Wochen jegliche Bitcoin-Veräußerungen. Die Analyseplattform Arkham Intelligence führt die Bestandsminderungen auf On-Chain-Transfers zurück. Zwar deuten Überweisungen an Börsen meist auf Verkäufe hin, doch Arkham räumt selbst ein, dass Blockchain-Daten allein keinen endgültigen Nachweis liefern können.

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