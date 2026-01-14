App herunterladen
+++DFB: Krypto-Börse Bitvavo wird neuer Partner des Deutschen Fußball-Bundes+++
Kursanalyse 

Ethereum-Prognose: Ist das der erwartete Befreiungsschlag?

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) setzt ihren starken Jahresstart fort und könnte vor einem bullishen Marktstrukturwechsel stehen. Der Blick auf den Chart verrät die wichtigsten Kursziele.

Stefan Lübeck
Goldene Ethereum-Münze vor grünem Charthintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum (ETH) könnte den Korrekturtrend beendet haben

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso sich die Aussichten für Ethereum kurzfristig aufgehellt haben
  • Weshalb die Rückeroberung der 200-Tagelinie den jüngsten Kursanstieg bestätigen würde
  • Welche Kursmarken auf der Ober- und Unterseite nun in den Blick geraten

Ethereum (ETH) beendet die jüngste Kurskonsolidierung und kann durch einen Kursanstieg von sieben Prozent in den letzten 24 Handelsstunden die 200-Tagelinie vorerst zurückerobern. Die Chance für eine bullishe Trendfortsetzung hat deutlich zugenommen. Folgende Widerstandsniveaus sollten Anleger nun im Blick behalten.

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
