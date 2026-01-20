Der Verkaufsdruck auf Bitcoin steigt und Experten warnen vor einer Korrektur auf 80.000 US-Dollar. Warum die Krypto-Erholung ernsthaft gefährdet ist.

Krypto-Abverkauf: Bitcoin-Kurs unter 91.000 US-Dollar – das sind die Gründe

Krypto-Abverkauf: Bitcoin-Kurs unter 91.000 US-Dollar – das sind die Gründe

Noch am vergangenen Mittwoch kletterte der Bitcoin-Kurs auf 98.000 US-Dollar und ließ Hodler auf ein Ende der dreimonatigen Schwächephase hoffen. Doch nun mehren sich die Anzeichen, dass ist wieder nach unten gehen könnte. Vor allem die wachsende geopolitische Unsicherheit kommt zwar den Edelmetallen zugute, aber nicht dem Krypto-Markt.

Im frühen Handel steigt der Goldpreis auf bis zu 4.714 US-Dollar, während Silber in der Spitze 94,6 US-Dollar erreicht. Musste die Krypto-Leitwährung auf Jahressicht 11 Prozent abgeben, gelangen den beiden Edelmetallen Zuwächse von 72 respektive 209 Prozent.

Bitcoin verzeichnet zudem das niedrigste Coinbase Premium Gap (CPG) seit einem Jahr, was darauf hindeutet, dass US-Investoren im Vergleich zu den globalen Märkten einen starken Verkaufsdruck ausübten. Die niedrige CPG entstand während eines US-Börsenfeiertags am gestrigen Montag, als Krypto-Spot-ETFs inaktiv waren und die Liquidität dünn ausfiel. Offenbar liquidierten daher vor allem Wale ihre Coins.

“Die Optionsmärkte zeigen jetzt eine deutliche Abwärtsneigung, mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent, dass BTC bis zum 26. Juni unter 80.000 US-Dollar fällt, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 19 Prozent, dass er im gleichen Zeitraum über 120.000 US-Dollar steigt”, warnt Dr. Sean Dawson, Forschungsleiter bei Derive.xyz, gegenüber CoinDesk.

Unterdessen zeigt der Fear and Greed Index eine deutliche Abkühlung und fällt auf 32 Punkte, zurück in den “ängstlichen Bereich”. Von Optimismus am Krypto-Markt kann laut dem Stimmungsbarometer daher keine Rede mehr sein.

Gemeinsam mit der Krypto-Leitwährung, die nach einem 1,9-prozentigen Kursrückgang auf Tagessicht nun bei 90.920 US-Dollar handelt, geben fast alle Top Altcoins nach. Ethereum fällt um 2,7 Prozent auf 3.120 US-Dollar, XRP um 0,6 Prozent auf 1,94 US-Dollar und Solana um 2,1 Prozent auf 130 US-Dollar. Der einzige echte Gewinner: Canton, das Krypto-Projekt mit RWA-Fokus, dessen Kurs um 11,7 Prozent auf 0,124 US-Dollar zulegt.

Das Narrativ des digitalen Goldes gerät zunehmend ins Wanken. Der kanadische Milliardär Frank Giustra betont: “Angesichts der Unsicherheit in Grönland ist der Goldpreis stark gestiegen, während Bitcoin um denselben Prozentsatz gefallen ist.” Das Edelmetall sei daher ein sicherer Hafen, die Kryptowährung aber ein Risk-Asset. Zudem sei Bitcoin viel leichter zu konfiszieren als Gold.

Empfohlenes Video Trump crasht Bitcoin: Kaufchance oder 80k-Absturz?

Wenn ihr euch von kurzfristigen Schwankungen nicht verunsichern lasst und langfristig in die Krypto-Leitwährung investieren wollt, bietet euch Coinbase aktuell einen 30 Euro in BTC Bonus. Jetzt anmelden.

Quellen

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

