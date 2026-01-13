App herunterladen
3.22 T $
Bitcoin-Kurs94,026.00 $2.58%
Ethereum-Kurs3,206.05 $3.05%
XRP-Kurs2.12 $2.81%
BNB-Kurs939.63 $3.70%
Solana-Kurs143.75 $2.04%
TRON-Kurs0.304046 $1.61%
Dogecoin-Kurs0.143724 $4.19%
Cardano-Kurs0.408021 $4.08%
Zcash-Kurs396.57 $-2.72%
Hyperliquid-Kurs24.98 $4.69%
Chainlink-Kurs13.64 $3.70%
Kursanalyse 

Solana-Prognose: Darum mehren sich die Zeichen für einen Kursausbruch

Solana (SOL) wagt den nächsten bullishen Ausbruchsversuch. Wieso die Chancen auf einen Befreiungsschlag deutlich gestiegen sind, verrät diese charttechnische Kursanalyse.

Stefan Lübeck
Solana-Kurs143.75 $2.04 %
Ein Stapel Solana-Kryptowährungsmünzen wird vor einem unscharfen Candlestick-Diagramm angezeigt, das auf die jüngsten Bewegungen des SOL-Kurses hinweist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Solana (SOL) könnte die Seitwärtsphase der letzten Wochen zeitnah beenden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Wahrscheinlichkeit eines bullishen Kursausbruchs zuletzt angestiegen ist
  • Welche Kursziele bei einer Trendfortsetzung gen Norden möglich erscheinen
  • Welche Chartniveaus auf der Ober- und Unterseite kurzfristig im Anlegerfokus stehen

Die jüngste Erholungsbewegung am Krypto-Markt ließ den Kurs der Highspeed-Blockchain Solana (SOL) zurück in Richtung der Vormonatshochs um 145 US-Dollar ansteigen. Durch die Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnittslinien hat sich die Wahrscheinlichkeit einer bullishen Trendfortsetzung deutlich verbessert. Folgende Kursziele scheinen bei einem Ausbruch nun möglich.

