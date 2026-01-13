In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Wahrscheinlichkeit eines bullishen Kursausbruchs zuletzt angestiegen ist
- Welche Kursziele bei einer Trendfortsetzung gen Norden möglich erscheinen
- Welche Chartniveaus auf der Ober- und Unterseite kurzfristig im Anlegerfokus stehen
Die jüngste Erholungsbewegung am Krypto-Markt ließ den Kurs der Highspeed-Blockchain Solana (SOL) zurück in Richtung der Vormonatshochs um 145 US-Dollar ansteigen. Durch die Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnittslinien hat sich die Wahrscheinlichkeit einer bullishen Trendfortsetzung deutlich verbessert. Folgende Kursziele scheinen bei einem Ausbruch nun möglich.
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Verwandte Themen