App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Coinbase: 50€ verdienen
Jetzt mit Krypto starten & Bonus sichern
3.16 T $
Bitcoin-Kurs90,116.00 $0.28%
Ethereum-Kurs3,106.59 $1.43%
XRP-Kurs2.03 $2.16%
BNB-Kurs902.45 $3.10%
Solana-Kurs133.15 $0.84%
TRON-Kurs0.272024 $-1.17%
Dogecoin-Kurs0.139436 $3.44%
Cardano-Kurs0.412329 $1.93%
Zcash-Kurs433.92 $-4.74%
Hyperliquid-Kurs28.97 $0.45%
Chainlink-Kurs13.76 $3.17%
Liquidität der Zukunft 

Stablecoins eine Gefahr? Warum Experten vor Risiken warnen

Stablecoins wachsen rasant und verändern den globalen Zahlungsverkehr. Doch ihr Aufstieg bringt Dynamiken mit sich, die das bestehende Finanzsystem unter Druck setzen.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs90,116.00 $0.28 %
Bitcoin kaufen
Die Grafik zeigt einen Stablecoin

Beitragsbild: shutterstock

 | Stablecoins verbinden Blockchain-Technologie mit der Stabilität traditioneller Währungen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was Stablecoins zu einem zentralen Element der Krypto-Infrastruktur macht
  • Wie Stablecoins tatsächlich funktionieren
  • Wodurch sie sich von klassischen digitalen Zahlungsmitteln unterscheiden
  • Woran sich entscheidet, ob Stablecoins langfristig Teil der globalen Finanzinfrastruktur werden

Innerhalb weniger Jahre haben sich Stablecoins von einem Nischenprodukt zu einem zentralen Bestandteil der Krypto-Infrastruktur entwickelt. Dies ist auf ihren Einsatz als digitales Abwicklungsinstrument im Krypto-Handel sowie auf neue Anwendungsfälle wie grenzüberschreitende Zahlungen zurückzuführen. Durch ihre feste Bindung an eine Fiatwährung und ihre Hinterlegung mit liquiden Reservewerten versprechen sie Stabilität in einem volatilen Marktumfeld. Doch ihr Wachstum wirft auch Fragen nach Risiken, Regulierung und der zukünftigen Rolle im globalen Finanzsystem auf.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Ethereum-Münze vor einem bunten Hintergrund
Die Zukunft der zweitgrößten KryptowährungEthereum 2030: Drei Szenarien mit ETH-Kursprognose
Geldscheine regnen herab
Meinungs-ECHOWarum der große Krypto-Bullrun laut Experten erst 2026 kommt
XRP-Münze liegt auf Tisch
FaktencheckRipple zwischen Hype und Realität: Nutzen Banken wirklich XRP?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
MemeCore
1.70 $
10.38%
Arbitrum
0.212334 $
7.01%
Aptos
1.70 $
5.86%
Worldcoin
0.596967 $
5.29%
Polkadot
2.05 $
5.01%
Cosmos Hub
2.18 $
5.00%
Pepe
0.000004 $
4.64%
Uniswap
5.46 $
4.56%
POL (ex-MATIC)
0.121177 $
4.45%
NEAR Protocol
1.66 $
4.39%
Provenance Blockchain
0.027418 $
-9.46%
Zcash
433.92 $
-4.74%
Quant
79.77 $
-4.40%
Canton
0.071259 $
-1.68%
TRON
0.272024 $
-1.17%
Hedera
0.122960 $
-0.62%
HTX DAO
0.000002 $
-0.47%
Bitcoin Cash
576.28 $
-0.23%
USDS
0.999780 $
-0.09%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
0.999947 $
-0.04%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren