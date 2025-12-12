Stablecoins eine Gefahr? Warum Experten vor Risiken warnen

In diesem Artikel erfährst du:
- Was Stablecoins zu einem zentralen Element der Krypto-Infrastruktur macht
- Wie Stablecoins tatsächlich funktionieren
- Wodurch sie sich von klassischen digitalen Zahlungsmitteln unterscheiden
- Woran sich entscheidet, ob Stablecoins langfristig Teil der globalen Finanzinfrastruktur werden
Innerhalb weniger Jahre haben sich Stablecoins von einem Nischenprodukt zu einem zentralen Bestandteil der Krypto-Infrastruktur entwickelt. Dies ist auf ihren Einsatz als digitales Abwicklungsinstrument im Krypto-Handel sowie auf neue Anwendungsfälle wie grenzüberschreitende Zahlungen zurückzuführen. Durch ihre feste Bindung an eine Fiatwährung und ihre Hinterlegung mit liquiden Reservewerten versprechen sie Stabilität in einem volatilen Marktumfeld. Doch ihr Wachstum wirft auch Fragen nach Risiken, Regulierung und der zukünftigen Rolle im globalen Finanzsystem auf.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden