Stablecoins eine Gefahr? Warum Experten vor Risiken warnen

Stablecoins wachsen rasant und verändern den globalen Zahlungsverkehr. Doch ihr Aufstieg bringt Dynamiken mit sich, die das bestehende Finanzsystem unter Druck setzen.

In diesem Artikel erfährst du: Was Stablecoins zu einem zentralen Element der Krypto-Infrastruktur macht

Wie Stablecoins tatsächlich funktionieren

Wodurch sie sich von klassischen digitalen Zahlungsmitteln unterscheiden

Woran sich entscheidet, ob Stablecoins langfristig Teil der globalen Finanzinfrastruktur werden

Innerhalb weniger Jahre haben sich Stablecoins von einem Nischenprodukt zu einem zentralen Bestandteil der Krypto-Infrastruktur entwickelt. Dies ist auf ihren Einsatz als digitales Abwicklungsinstrument im Krypto-Handel sowie auf neue Anwendungsfälle wie grenzüberschreitende Zahlungen zurückzuführen. Durch ihre feste Bindung an eine Fiatwährung und ihre Hinterlegung mit liquiden Reservewerten versprechen sie Stabilität in einem volatilen Marktumfeld. Doch ihr Wachstum wirft auch Fragen nach Risiken, Regulierung und der zukünftigen Rolle im globalen Finanzsystem auf.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.